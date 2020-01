La vraie raison pour laquelle Lisa Vanderpump n’a pas congédié des membres de cast pour des tweets racistes

Lisa Vanderpump s’est enfuie de The Real Housewives of Beverly Hills après s’être sentie attaquée par les acteurs, mais le drame continue de la suivre. Le restaurant maven est un producteur de Vanderpump Rules qui a récemment été en proie à la controverse. On a découvert que deux de ses nouveaux membres de la distribution avaient des tweets racistes dans leur passé et les fans ont été scandalisés.

Lisa Vanderpump | Images BG002 / Bauer-Griffin / GC

Pourquoi Lisa Vanderpump n’a-t-elle pas licencié Max Boyens et Brett Caprioni?

Les téléspectateurs de l’émission de télé-réalité Bravo ont demandé aux producteurs de licencier Max Boyens et Brett Caprioni pour leurs horribles messages sur les réseaux sociaux. Les producteurs et Vanderpump n’ont pas cédé à la pression et ont essayé de balayer la controverse sous le tapis.

Le propriétaire du restaurant SUR a publié une déclaration suite au tollé des fans expliquant la situation. Vanderpump n’a pas mentionné qu’elle ou la production allait prendre des mesures contre les débutants et nous savons maintenant pourquoi.

«C’était très décevant et bouleversant lorsque j’ai entendu ces propos de deux de mes collaborateurs. J’ai pris ces deux jeunes à partie », a déclaré Vanderpump au Daily Mail.

L’ancienne star de RHOBH aurait demandé une enquête interne sur Boyens et Caprioni. En fin de compte. Vanderpump croyait que les deux hommes avaient appris de la situation et ces tweets ne représentaient pas qui ils étaient maintenant.

“Vous me connaissez, je n’aime jamais abandonner les gens”, a-t-elle ajouté. «J’ai fait une enquête approfondie avec des gens de nos restaurants. Je n’ai jamais entendu un iota de quelque chose comme [the Tweets]. Ce n’est plus ce qu’ils sont maintenant. Le personnel m’a assuré qu’il n’avait rien entendu. »

Vanderpump a excusé les tweets de Boyens et Caprioni en citant leur âge et leur a accordé un congé. Les deux garçons suivraient un cours de sensibilité pour comprendre “les dommages que ce genre de mots et de sentiments peuvent faire”.

Max Boyens et Brett Caprioni s’excusent

Après le tollé des fans contre les horribles tweets de Boyens, la star de Vanderpump Rules a présenté ses excuses.

“Je tiens à m’excuser sincèrement pour ce que j’ai tweeté en 2012 – c’était faux à tous les niveaux”, a déclaré Boyens dans un communiqué. «Ce n’est pas une représentation de qui je suis. Je suis choqué d’avoir jamais tweeté cela – et je suis dégoûté et embarrassé – je suis vraiment désolé. »

Caprioni a également suivi avec des excuses aux fans pour ses tweets offensifs.

“Je tiens à exprimer mes excuses les plus profondes pour les commentaires insensibles, ignorants et blessants que j’ai faits”, a-t-il écrit. «J’ai une honte incroyable et j’accepte l’entière responsabilité, et je reconnais que ce langage était aussi inacceptable à l’époque qu’il l’est maintenant.»

Il a assuré qu’il “avait appris et grandi depuis lors et qu’il n’utiliserait plus cette langue aujourd’hui”.

«Du fond du cœur, je suis vraiment désolé», a-t-il conclu.

Lisa Vanderpump réagit

Après des jours de controverse sur les réseaux sociaux, Vanderpump a finalement publié une déclaration dans laquelle elle reconnaissait le problème concernant ses employés.

“Je ne cautionne aucun des commentaires odieux faits par le passé par Max et Brett et je suis heureux qu’ils comprennent la gravité de leurs délits et aient fait preuve de remords et de contrition extrêmes”, a déclaré Vanderpump à People. «J’embrasse une communauté de diversité et ne tolère pas le fanatisme sous quelque forme que ce soit au sein de mon lieu de travail. Max et Brett ont tous deux honte à juste titre de leur arrogance désagréable chez les adolescents et de leur emploi occasionnel de termes inacceptables. Alors que les deux sont maintenant devenus adultes, ils ont exprimé des remords pour leurs déclarations diffamatoires imprudentes antérieures. »

Les règles de Vanderpump continuent à être diffusées les mardis soirs à 21 h. ET sur Bravo.