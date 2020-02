La vraie raison pour laquelle Lucasfilm a tiré le réalisateur original de ‘Rise of Skywalker’

Trois réalisateurs différents ont réalisé la trilogie originale des films Star Wars. Cherchant à répéter ce modèle, Disney avait initialement prévu d’avoir trois réalisateurs différents pour sa trilogie suite. L’histoire a montré que cela n’a pas fonctionné, JJ Abrams revenant pour diriger The Rise of Skywalker, prenant le relais de Colin Trevorrow.

Alors, qu’est-ce qui a poussé Trevorrow à quitter le projet? Les rapports initiaux disaient qu’il s’agissait de «différences créatives», ce qui est généralement un code pour «nous ne pouvions pas nous entendre sur beaucoup de choses». Ce n’est qu’à présent qu’il devient plus clair pourquoi Abrams a mis fin à la série, plutôt que de simplement commencer.

“Star Wars” a une histoire mouvementée avec les réalisateurs

J.J. Abrams | Gareth Cattermole / . pour Disney

Les films de trilogie originaux ont été réalisés par George Lucas, Irvin Kershner (Empire Strikes Back) et Richard Marquand (Return of the Jedi). . Pour le meilleur ou pour le pire, Lucas a réalisé tous les films de la trilogie prequel, donnant à ces films une vision unifiée, mais c’était une vision avec laquelle les fans avaient de nombreux problèmes.

Donc, après que Disney a acheté Lucasfilm en 2012, ils ont jeté l’histoire proposée par Lucas et ont décidé de suivre leur propre chemin, avec Abrams, Rian Johnson et Trevorrow réalisant les nouveaux épisodes de Skywalker.

Après l’annonce de ce plan, il s’est progressivement effondré. Lucasfilm a commencé à avoir des problèmes avec ses réalisateurs, en particulier avec les films autonomes Star Wars Story. Rogue One a eu une production rocheuse, avec un Tony Gilroy non crédité (The Bourne Legacy) prenant la relève du réalisateur crédité Gareth Edwards en post-production.

Josh Trank a été supprimé des films autonomes après que ses Fantastic Four se soient transformés en désordre. Plus tristement célèbre, Phil Lord et Christopher Miller ont été licenciés au milieu du tournage de Solo, Ron Howard réalisant la majeure partie de ce film.

Trevorrow aurait semblé un choix idéal pour Star Wars, ayant dirigé Jurassic World vers un succès record. Cependant, même ce genre de succès ne vous protège pas du malheur, comme Trevorrow l’a découvert à la dure quand il a obtenu la botte en 2017.

Pourquoi Colin Trevorrow a-t-il quitté ‘Episode IX?’

Selon ., de nombreuses raisons ont motivé le départ de Trevorrow. Selon certaines informations, il était difficile de travailler avec lui. D’autres ont suggéré que son suivi de Jurassic World, The Book of Henry, était une bombe si notoire que Lucasfilm est devenu nerveux à l’idée qu’il ramène la trilogie suivante à la maison.

En fin de compte, selon le Wall Street Journal, cela se résumait au script. Ni Trevorrow ni Lucasfilm n’étaient satisfaits de cela, mais quand Trevorrow a demandé une chance de le réécrire, c’était apparemment la dernière goutte.

Fait intéressant, Trevorrow conserve toujours un crédit d’histoire sur The Rise of Skywalker avec son co-auteur Derek Connolly. Le script final a été attribué à Abrams et Chris Terrio, qui ont dû faire face à des questions sur les raisons pour lesquelles le film semblait faire tout son possible pour défaire The Last Jedi, et pourquoi le film semblait avoir été précipité.

On ne saura jamais si Trevorrow aurait amélioré le film, certains fans affirmant que la coupe qui a été publiée n’était pas ce que voulait vraiment Abrams.

Que fera Trevorrow ensuite?

Trevorrow lui-même a déclaré en 2018 que «je ne veux pas trop en parler parce que je ne veux pas affecter la façon dont les fans peuvent voir ces films…. J’ai eu l’occasion de raconter une histoire qui célèbre tout ce en quoi je crois, je dois la raconter à George Lucas et je dois la raconter à Luke Skywalker, et ce sont des expériences que je chérirai pour le reste de ma vie. “

Trevorrow a au moins un endroit sûr pour atterrir, car il reviendra au fauteuil du réalisateur de Jurassic World 3, après avoir quitté Jurassic World: Fallen Kingdom, dirigé par JA Bayona.

Sam Neill et Laura Dern reviennent également dans la franchise, reprenant leurs rôles dans les films de Jurassic Park. Trevorrow aura donc au moins la possibilité de présenter le dernier film d’une trilogie différente. Il doit être publié le 11 juin 2021.