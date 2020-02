La vraie raison pour laquelle Malena Alterio a quitté «Celui qui vient»

Le chiffre de Malena Alterio sera à jamais liée à Belén López Vázquez, personnage mythique de «Il n’y a personne ici vivant‘qu’il a joué pendant trois ans dans Antena 3 et qui l’a élevé comme une icône dans la fiction espagnole. En 2007, l’actrice a déménagé avec une bonne partie de l’équipe à Telecinco pour démarrer «La que se avecina», mais n’a subi que 13 épisodes.

Malena Alterio, dans «Celui qui vient» et dans son aventure dans «Planet Calleja»

À propos de la renommée de cette époque et de ses conséquences, il s’est entretenu avec Jesús Calleja lors de son aventure à travers l’archipel éolien, au nord de la Sicile. “Je faisais Bethléem depuis longtemps et je voulais changer, faire autre chose“, a avoué Alterio, qui a ensuite été proposé de jouer dans” Oncle Vania “, une œuvre du russe Anton Tchekhov. En août de la même année, il a fait sa première dans les salles” Un mot de vous “, alors il a décidé de ne pas continuer à jouer le rôle de Cris Aguilera dans la série des frères Caballero.

Calleja voulait savoir comment il allait digérer la gloire alors, considérant que la série a atteint plus de 8 millions de téléspectateurs et partage d’écran de 43,1%. “Au début, il était très flatteur que les gens vous arrêtent et vous demandent des photos, vous êtes allé un peu plus loin à la maison lorsque les fans vous ont montré leur amour”, a déclaré le protagoniste. Cependant, il a avoué, “le niveau de popularité a tellement augmenté que Un film d’horreur parfois, de ne pas pouvoir marcher dans la rue“.

“Ils nous ont menacés de mort”

Alterio a également rappelé l’exil de sa famille d’Argentine alors qu’elle n’avait que six mois. Son père, le prestigieux acteur Héctor Alterio, a visité le Festival de Saint-Sébastien en 1974 et “lui a recommandé de ne pas revenir parce que la chose était très laide”, a-t-il dit, rappelant qu’ils étaient menacés de mort. “Il figurait sur une liste avec les noms de ceux qui n’étaient pas responsables s’ils retournaient au pays, donc ma mère nous a emmenés Ernesto et moi et nous sommes venus à Madrid “, a expliqué l’actrice qui, bien qu’elle n’ait pas grandi dans le pays de ses parents, a toujours été” profondément enracinée en Amérique latine, en Argentine et à Buenos Aires “.

