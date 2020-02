La vraie raison pour laquelle Rocío Flores a pleuré avant de partir pour ‘Survivors 2020’

Le voyage de Rocío Flores au Honduras a commencé en larmes. La fille de l’ancien concurrent de «GH VIP 7» a été l’une des participantes les plus recherchées par les journalistes à l’aéroport de Barajas avant de monter dans l’avion et de commencer son aventure dans «Survivors 2020», une pression qui semble pouvoir l’être avec elle . La petite-fille de Rocío Jurado ne pouvait s’empêcher de s’énerver devant les caméras et beaucoup se sont demandé la raison de cette réaction.

Dans l’émission “Femmes et hommes et vice versa” diffusée le lundi 17 février, nous avons pu voir des images inédites de Rocío Flores discutant avec Alejandro Reyes, Cristian Suescun et Ferre dans l’hôtel où ils se trouvent les jours précédant le début de “Survivors” 2020 ». Ces commentaires comment ils ont été leurs derniers jours respectifs en Espagne et comment ils ont vécu au revoir à leurs proches: “Je ne me suis jamais séparé de ma famille”, a confié le participant, ajoutant qu’il n’a pas cessé de pleurer avant de partir et c’est pourquoi il avait “les yeux gonflés”. De cette façon, Flores a nié que les larmes étaient dues à la question sur sa mère qu’un journaliste lui avait demandé en direct.

Rocío Flores à l’hôtel ‘Survivors 2020’

Mais son explication n’était pas là, et c’est comme il l’a dit à la star concurrente de «Survivors 2020»; Antonio David Flores, son père, était avec elle jusqu’à tard dans la nuit la veille de son départ pour le Honduras et le collaborateur de “Save me” n’a pas non plus pu éviter les larmes en disant au revoir à sa fille: “Mon âme se brisait”, a admis le candidat. Cette réaction de son père l’a excitée et a eu plus peur de participer à la réalité de la survie: “Ma mère, dans quel gâchis j’entre, pauvre chose”, se souvient la jeune fille de 23 ans en riant.

Ses camarades de classe se sont identifiés à elle et c’est, par exemple, Ferre a admis qu’il n’avait pas eu le temps de dire au revoir à sa petite amie en personne. La jeune fille a essayé de l’appeler au téléphone mais ils ont à peine pu entamer une conversation car le candidat a dû quitter l’appareil avant d’entrer dans la pièce. D’autre part, Alejandro Reyes a expliqué que sa mère Ivonne Reyes a dit de très belles choses et lui a fait un gros câlin avant de lui dire définitivement au revoir avant le départ de la nouvelle aventure.

L’objet porté par Rocío Flores de sa grand-mère

Lors de l’emballage, la fille d’Antonio David Flores expliquait aux utilisateurs de Mitele Plus certaines des craintes suscitées par la participation au concours. Mais rien de tout cela n’a d’importance car elle porte une amulette qui lui donnera toute la force de surmonter tous les défis J’ai sur l’île: une boîte qui venait de sa grand-mère, Rocío Jurado. La fille a expliqué qu’à l’intérieur cela peut “Je vais mettre du coton avec toutes les senteurs de mes proches: d’Olga, mon petit ami, mon père et mes frères “.

