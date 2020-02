La vraie raison Ragnar Lothbrok a choisi Ivar

Vikings est une série à succès connue pour son personnage principal, Ragnar Lothbrok (Travis Fimmel). Lorsqu’il revient après avoir abandonné sa maison et sa famille, il a du mal à ce que quiconque le soutienne. Cependant, il est capable de faire accompagner son fils Ivar le Désossé (Alex Høgh Andersen) au Wessex. Lisez la suite pour savoir pourquoi il a choisi Ivar pour se lancer. Il y a des spoilers à venir pour les Vikings.

Un roi déshonoré revient pour se venger

Travis Fimmel | Daniele Venturelli / WireImage,

Dans la saison 4, Ragnar revient au Kattegat après avoir disparu pendant de nombreuses années après avoir subi la défaite à Paris. Les gens ne sont pas vraiment contents de le voir. En fait, ils ne peuvent pas s’empêcher de lui faire savoir à quel point ils ne peuvent même pas le regarder pour ce qu’il a fait.

Ragnar revient pour se venger de la colonie viking du Wessex

qui a été détruit par le roi Ecbert (Linus Roache). Les hommes ne semblent pas vouloir

aider Ragnar dans sa quête de vengeance, car il a besoin d’un équipage solide pour obtenir le

navires et fournitures vers le Wessex. Il trouve que la seule façon d’accomplir

c’est pour donner des morceaux de son propre trésor. Les hommes qui le rejoignent sont vieux et

pas des combattants idéaux pour l’armée de vengeance de Ragnar.

Pourquoi Ragnar emmène Ivar le Désossé avec lui

Ragnar sait que quelqu’un doit ramener son histoire à la maison

à Kattegat. Il avait un plan tout au long de ce qui se passerait quand il arriverait à

Angleterre. Il savait qu’il ne le ferait pas et que le seul moyen d’obtenir quoi que ce soit

arriver serait pour lui de mourir aux mains d’un des rois d’Angleterre.

Ragnar sait que quelqu’un a besoin de continuer l’histoire, et Ivar est parfait pour cela. Il est paralysé et les hommes ne le prennent pas aussi au sérieux qu’ils le devraient vraiment. Il tient bon et fait ce que son père veut de lui.

Ivar est facilement épargné et ramené chez lui à Kattegat pour dire à son

frères et les gens ce qui est arrivé à son père. Ragnar sait que cette volonté

être suffisant pour amener ses fils à se venger en son nom, en veillant à ce que son histoire

vivre de.

Un plan dont vous ne pouvez pas revenir

Ragnar demande à Ecbert de le livrer au roi Aelle (Ivan

Kaye) de Northumbrie. Ragnar sait qu’Aelle le tuera volontiers, et il a définitivement

Est-ce que. Il s’assure qu’Ivar est bien rentré chez lui à Kattegat avec le

histoire de son assassinat. Ragnar orchestre sa propre mort pour le plus grand bien de

son peuple. Il sait que sa mort sera la catapulte qui amènera la vengeance

des Vikings en Angleterre, et c’est certainement le cas.

Aelle a Ragnar

jeté dans une fosse aux serpents

Ragnar est jeté dans une fosse aux serpents pour son exécution. Voici

juste une partie de ce que dit Ragnar avant qu’il ne soit jeté dans la fosse aux serpents et meurt: «Ça me réjouit de savoir qu’Odin se prépare

pour un festin. Bientôt, je boirai de la bière avec des cornes courbes. Je n’entrerai pas

La salle d’Odin avec peur. Là, j’attendrai que mes fils me rejoignent. Et quand ils

fais, je vais me prélasser dans leurs histoires de triomphe. Ma mort vient sans excuses. Et

Je souhaite la bienvenue aux Valkyries pour me ramener chez moi. »

La Grande Armée païenne se venge de Ragnar

Ragnar a raison en ce que sa mort est tout ce qui est nécessaire pour

lancer tout le monde en mode vengeance. Un énorme groupe de Vikings viennent

ensemble pour attaquer l’Angleterre et tuer Ecbert et Aelle pour se venger de Ragnar

décès. En fin de compte, Ragnar a obtenu ce qu’il voulait, il n’est tout simplement pas là assez longtemps

voir ça.

Ragnar a choisi son fils Ivar pour l’accompagner pour porter l’histoire

retour à leur peuple. Si ce n’était pas pour raconter ce qui s’est passé à Ivar,

La vengeance de Ragnar n’aurait pas été possible.