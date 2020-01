La WB aurait observé la star de Downton Abbey pour jouer Constantine dans DCEU

L’univers étendu DC de style non officiel qui a commencé avec le film Man of Steel de Zack Snyder en 2013 avant de faiblir à travers son ambitieux mais mal reçu Batman V Superman: Dawn of Justice et sa Justice League incomplètement réalisée semble avoir enfin retrouvé sa place dans son poste – ère Steppenwolf avec le premier blockbuster de la franchise, Aquaman, et la suite très attendue de Patty Jenkins, Wonder Woman 1984.

Maintenant, nous entendons des rumeurs des mêmes sources qui nous ont indiqué que Viola Davis reviendrait sous le nom d’Amanda Waller dans The Suicide Squad et que Diana porterait l’armure Golden Eagle en 1984, qui se sont toutes deux concrétisées depuis, que le L’équipe créative est intéressée à ramener le détective occulte de Liverpudlian John Constantine au grand écran dans leur univers de bandes dessinées en plein essor, mais a du mal à déterminer la meilleure façon d’exécuter son retour.

Certains dirigeants voudraient faire revivre une version du personnage qu’ils ont déjà utilisé. Malheureusement, cela n’impliquerait pas l’incarnation de Matt Ryan, qui a déjà navigué à travers l’espace, le temps et les réseaux de télévision de Constantine de NBC à The CW’s Legends of Tomorrow. Au lieu de cela, cet intérêt réside dans le retour de Matrix et de la star de John Wick, Keanu Reeves, qui a joué une version américanisée très sous-estimée du Hellblazer en 2005 à Constantine. Il ne semble pas y avoir de communication entre les camps jusqu’à présent, donc cela peut simplement être un vœu pieux autour des couloirs des bureaux de la Banque mondiale à Burbank.

Cependant, d’autres dirigeants du studio seraient plus intéressés à trouver un nouveau visage pour jouer une itération du conman fumeur de chaîne qui est plus représentatif du personnage – qui a été visuellement inspiré par le chanteur principal de The Police Sting – comme il apparaît dans le matériel source, et ces parties auraient tourné leur regard vers l’acteur anglais Dan Stevens, qui a joué Matthew Crawley pendant 25 épisodes de Downton Abbey. Stevens n’est pas non plus étranger à jouer des personnages de bandes dessinées tourmentés, ayant incarné le mutant schizophrène David Haller dans 27 épisodes sur trois saisons de la série FX Legion.

Nous avons récemment signalé que Warner Bros envisageait également la co-star de Witcher, Anya Chalotra, pour jouer leur version cinématographique du mage de deuxième génération Zatanna Zatara, ce qui pourrait indiquer que le studio a enfin l’intention d’aller de l’avant avec son projet de film sombre Justice League Dark. . Ils ont conservé un script pour la photo écrite par le scénariste / réalisateur primé aux Oscars Guillermo del Toro depuis 2014, après tout, après avoir embauché Gerard Johnstone pour retoucher le scénario en 2017.

D’une manière ou d’une autre cependant, sous quelque forme qu’il prenne, nous pouvons tous être assurés que le sorcier de la classe ouvrière trouvera le dos au grand écran, car, pour emprunter une phrase à Indiana Jones, John Constantine est comme un mauvais sou: il se présente toujours. Et étant donné que ces informations nous viennent des mêmes sources qui nous ont également dit que Paramount redémarrait la série Transformers, ce qui est maintenant confirmé, nous n’avons aucune raison d’en douter.