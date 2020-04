La WWE considérée comme une «entreprise essentielle» par le gouverneur de Floride

Après qu’un employé de la WWE ait été testé positif pour le coronavirus, le bureau du gouverneur de la Floride pense que la WWE devrait continuer à enregistrer “Raw”.



La WWE fera son retour à la télévision après que le bureau du gouverneur de Floride ait déterminé qu’il s’agissait en fait d’un service essentiel. Cela signifie que la programmation préenregistrée qu’ils ont été forcés de diffuser au cours des dernières semaines, ainsi que WrestleMania 36, ​​en raison de la pandémie de coronavirus, prendront fin avec Monday Night Raw qui devrait être relancé la semaine prochaine. Raw et SmackDown seront diffusés en direct depuis le centre de formation d’Orlando, en Floride.

Bien que la WWE ait confirmé la nouvelle samedi, malgré l’ordre de séjour à domicile dans tout l’État, le maire du comté d’Orange, en Floride, a révélé que le bureau du gouverneur de la Floride avait changé de position.

“Je pense qu’au départ, un examen a été effectué et ils n’étaient pas initialement considérés comme une entreprise essentielle”, a déclaré le maire Jerry Demings lors d’une conférence de presse. “Après une conversation avec le bureau du gouverneur au sujet de l’ordre du gouverneur, ils ont été considérés comme une affaire essentielle. Et donc, ils ont été autorisés à rester ouverts.”

Demings n’a pas détaillé les informations spécifiques concernant ce poste. Cependant, il a fait des commentaires sur le cas confirmé de coronavirus parmi le personnel de la WWE. “C’est comme une petite famille. Une petite famille d’athlètes professionnels qui luttent. Et, si l’un des membres de ma famille était positif chez moi, ce serait inquiétant pour moi”, a-t-il déclaré. “Nous devrons prendre des dispositions dans notre maison pour nous assurer que le reste d’entre nous ne soit pas infecté. Donc, je suppose que, du point de vue commercial, la WWE fait ce type d’analyse de sa propre famille.”

La WWE a publié une déclaration au cours du week-end sur sa décision de revenir à un format en direct au milieu de la pandémie. Ils ont révélé que cela n’autoriserait que le personnel essentiel sur le site pendant ces périodes.

“Nous pensons qu’il est maintenant plus important que jamais de permettre aux gens de se distraire de ces temps difficiles”, indique le communiqué. “Nous produisons du contenu sur un ensemble fermé avec uniquement du personnel essentiel présent en suivant les directives appropriées tout en prenant des précautions supplémentaires pour assurer la santé et le bien-être de nos artistes et de notre personnel. En tant que marque qui a été tissée dans le tissu de la société, la WWE et ses Les superstars rassemblent les familles et procurent un sentiment d’espoir, de détermination et de persévérance. “

