La X-Force de Marvel est arrivée sur Fortnite

Plus tôt cette année, Deadpool a rejoint la mêlée du jeu de tir Battle Royale d’Epic Games, Fortnite. Maintenant, les autres coéquipiers de Deadpool X-Force se joignent également au combat. Epic Games a officiellement dévoilé une bande-annonce qui présente Domino, Cable et Psylocke.

Cable est basé sur son design classique de Rob Liefeld, avec ses gros pistolets et ses grandes pochettes. Cependant, le look de Domino tire son inspiration de sa dernière incarnation de Marvel Comics. Quant à Psylocke, la ninja télépathique porte un costume complet similaire à celui dans lequel elle portait Uncanny X-Force. Bien que Deadpool ait été initialement présenté comme un méchant X-Force, il était connu pour faire équipe avec Cable et Domino. Il était également membre de l’équipe Uncanny X-Force de Psylocke et Wolverine.

Les trois personnages / skins X-Force se trouvent dans Fortnite, Mais uniquement pour une durée limitée.

De plus, les fans peuvent toujours déverrouiller le Merc with a Mouth en terminant les défis Deadpool. Selon Marvel.com, vous pouvez déverrouiller la tenue X-Force de Deadpool dans le défi de cette semaine en collectant les “non-mentables” de Deadpool.

Vous pouvez regarder X-Force frapper Fortnite dans la bande-annonce ci-dessous.

