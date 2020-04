La Xbox Series S pourrait être révélée lors de la présentation du matériel en mai – .

Microsoft se prépare à révéler une console nouvelle génération moins chère appelée Xbox Series S.

La Xbox Series S (nom de code «Lockhart») aura 4 To de performances par rapport aux 12 To de la Xbox Series X, mais conservera bon nombre des fonctionnalités les plus importantes de la console de nouvelle génération.

La rumeur veut que Microsoft prépare une vitrine matérielle pour les appareils Surface et Xbox en mai.

Sony a fait les gros titres avec quelques annonces de nouvelle génération passionnantes au cours des dernières semaines, y compris la révélation du contrôleur DualSense qui sera livré avec la PlayStation 5, mais Microsoft a toujours une avance considérable en ce qui concerne ce que nous savons de ses projets 2020. Bien que la conception de la PS5 soit encore inconnue, nous avons vu la Xbox Series X allumée et exécutant des jeux. Mais cela ne veut pas dire que Microsoft n’a plus de secrets à partager.

Depuis des mois, nous entendons que la prochaine génération de consoles Xbox suivra une trajectoire similaire à celle de la génération actuelle, avec un modèle premium (Xbox One X) et un modèle plus abordable (Xbox One S) sur le marché à le même temps. Le modèle moins cher – qui a été appelé la «Xbox Series S» – n’a pas encore été officiellement dévoilé, mais cela pourrait changer le mois prochain si l’on veut se fier aux récents rapports.

Jez Corden de Windows Central rapporte que «Lockhart» (nom de code pour la série S) «entre dans les phases de retour à la maison pour les employés Xbox» afin qu’ils puissent tester la console et fournir des commentaires avant le lancement. Corden dit que le timing indique que les rumeurs selon lesquelles la console fera ses débuts lors d’une vitrine matérielle en mai «sont probablement exactes». Windows Central a également signalé que la console Lockhart offrira 4 téraflops de performances par rapport aux 12 téraflops de la Xbox Series X – suffisamment pour offrir une expérience de nouvelle génération, mais sans toutes les cloches et les sifflets.

Mettant de l’huile sur le feu, Klobrille (qui a partagé de nombreuses fuites Xbox dans le passé) a soutenu le rapport de Windows Central dans une série de tweets mardi matin. Il affirme que toute la technologie qui fait de la série X une console de nouvelle génération – Zen Zen CPU, RDNA2 GPU, Raytracing, GDDR6, SSD & Xbox Velocity Architecture, bloc audio dédié, etc. – sera présente dans la Xbox Series S ainsi que. Vous pouvez voir le fil ci-dessous:

Une Xbox de nouvelle génération à prix agressif pourrait être annoncée n’importe quel jour maintenant. «Lockhart» en tant que console de nouvelle génération offrant le meilleur rapport qualité-prix est réelle et la petite sœur de la Xbox Series X sera la console parfaite à une époque où les gens pourraient avoir besoin de exactement ce choix. – Klobrille (@klobrille) 21 avril 2020

À condition que la Xbox Series S existe (et qu’il y ait beaucoup de fumée pour qu’il n’y ait pas de feu à ce stade), cela pourrait donner à Microsoft une énorme longueur d’avance si elle se lance aux côtés de la Xbox Series X cet automne. À notre connaissance, Sony n’a qu’une seule référence PS5 prévue pour 2020, et si vous avez lu sur les consoles à venir, vous savez à quel point elles sont susceptibles d’être chères. Si Microsoft peut saper Sony avec la Xbox Series S de la même manière que Sony a sapé Microsoft en 2013 avec la PlayStation 4, cette génération pourrait être beaucoup plus compétitive que la précédente.

