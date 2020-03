La zasca d’Adara Molinero à Hugo Sierra après son attaque dans ‘Survivors’

Au gala ‘Survivors 2020’ diffusé le jeudi 19 mars sur Telecinco de nombreux spectateurs ont été stupéfaits d’entendre clairement Hugo Sierra raconter l’histoire d’Adara Molinero et Gianmarco Onestini. Lorsqu’il a dit au revoir à Ivana Icardi après son expulsion du concours, la gagnante de ‘GH Revolution’ a déclaré sans ambages: “Ceux qui s’aiment bien n’aiment pas, comme morbide, clandestin et quiconque se sent évoqué, aura une conscience pas calme“Cette phrase était sans aucun doute une référence claire à l’amour” clandentino “que l’italienne et la mère de son fils avaient dans le passé, et c’est qu’ils ont tous deux commencé une relation alors qu’elle était encore avec Sierra.

Adara Molinero et Hugo Sierra

‘Save me’ voulait être intéressé à connaître la réaction de Miller à cette zasca puissante et c’est pourquoi ce vendredi 20 mars, nous avons appris de sa bouche ce qu’il en pense. Le vainqueur de la septième édition de «GH VIP» a avoué que “J’ai été frappé par le fait qu’il se souvenait de moi au moment où sa copine partait”, une phrase qui sans aucun doute est chargée d’acidité contre le couple puisqu’il laisse dans l’air que leur première pensée dans le programme était justement elle, pas Icardi. La jeune fille était également convaincue que la bande était destinée à elle et à Gianmarco, son petit ami actuel, et a réfléchi au fait que “si à un moment où tu es malade, tu te souviens de nous …”.

Il ne veut pas que Hugo abandonne

Miller a avoué ne pas comprendre que “essayez de faire croire que je suis jaloux, parce que celui qui ne voulait pas être avec lui était moi”Et c’est que, comme nous l’avons appris il y a des semaines, elle qui a choisi de ne pas se donner une nouvelle opportunité malgré sa demande de se battre ensemble pour son amour. Pour cette raison, le collaborateur de la télévision affirme que «ces derniers temps, je ne comprends rien». Cependant, il avoue qu’il veut que Hugo Sierra n’abandonne pas le programme “pour le bien de la famille” et il est clair qu’une partie de l’argent qui peut être facturé dans le cadre du programme ira aux soins du bébé que les deux ont. ”

Dans le même temps, la jeune fille voulait se mouiller en ce qui concerne la relation de son ex avec Icardi et pour cette raison, elle a clairement indiqué à l’éditeur avec qui elle a bavardé qu’elle ne croyez pas l’histoire d’amour entre Ivana Icardi et Hugo Sierra Et elle a expliqué qu’elle avait cette pensée comme “une simple spectatrice qui regarde le programme depuis chez elle, qui pense à ce qui se passe, aux histoires et dans ce cas (…) je ne crois pas à cette histoire”. En outre, il a avoué ne pas avoir voté pour expulser la fille bien qu’elle aurait aimé que ce soit la dernière expulsée de la nuitet non Vicky Larraz.

.