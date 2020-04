«Labour of Love»: Kristin Davis animera une émission de rencontres sur le thème du renard à thème bébé

HISTOIRES CONNEXES

La plupart des émissions de rencontres commencent par un flirt occasionnel – mais la nouvelle entrée de Fox passe directement à la procréation.

La star de Sex and the City, Kristin Davis, animera Labor of Love, qui fera ses débuts le jeudi 21 mai à 9 / 8c sur Fox. La série télé-réalité suivra Kristy Katzmann, femme de carrière de 41 ans (et diplômée de The Bachelor), qui est prête à avoir un bébé; elle “sera jumelée à 15 hommes sexy, sophistiqués et aux vues similaires, qui sont prêts à laisser briller leurs côtés paternels”, selon la description officielle. Les hommes seront confrontés à des défis parentaux dans l’espoir que l’on deviendra éventuellement le père des enfants de Kristy.

“Quand j’ai entendu pour la première fois la prémisse de Labor of Love, je savais que je devais faire partie de cette émission”, a déclaré Davis, qui est également producteur, dans un communiqué. “Je crois que chaque femme devrait se sentir habilitée à poursuivre ses rêves, que ce soit professionnel ou personnel, et être aux côtés de Kristy alors qu’elle prenait son avenir en main était vraiment excitante.”

À la fin de la série de huit semaines, Kristy – qui a concouru pour le cœur de Brad Womack dans The Bachelor en 2007 – décidera si elle veut s’installer avec le dernier homme debout, ou si elle préfère continuer sur la voie de la maternité seul.

