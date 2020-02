L’Académie a peut-être vu la moitié de ces films / films

Ce week-end apporte la 92e cérémonie des Oscars, récompensant les réalisations cinématographiques de l’année 2019. Neuf films sont nominés pour le meilleur film, chacun apportant quelque chose de différent à la table. Eh bien, ils apportent surtout quelque chose de différent à la table, même si certains films partagent Al Pacino, Scarlett Johansson, Robert De Niro, Laura Dern, et Tracy Letts. Oh, et ils ont aussi beaucoup de blancs qui dansent. Et n’oublions pas la présence étrangement récurrente de «Cowboys et Indiens» stéréotypés. Vous savez quoi, nous laisserons les Oscars 2020 Honest Trailer prendre le relais d’ici.

Bande-annonce honnête des Oscars 2020

Parasite, Histoire de mariage, Petites femmes, L’Irlandais, 1917, Il était une fois à Hollywood, Jojo Rabbit, Joker et Ford contre Ferrari sont les films nominés aux Oscars cette année pour le meilleur film. Il y a d’autres films qui auraient facilement pu être nominés, comme le souligne la bande-annonce des Oscars 2020 à la fin, et au moins l’un d’entre eux aurait pu être sélectionné puisqu’il n’y a que neuf nominés cette année. Mais c’est une conversation pour une autre fois.

Espérons que certains de ces films reçoivent le traitement Honest Trailers approprié (Joker a déjà eu l’honneur), car il y a beaucoup plus de rires à leurs dépens. Chaque film dure à peine une minute, et ce n’est tout simplement pas suffisant, surtout lorsque certains de ces films durent près de trois heures. Vous savez juste que Tarantino ne partira pas sans recevoir le traitement Honest Trailer.

La 92e cérémonie des Oscars sera diffusée dimanche 9 février, à partir de 20 h HE sur ABC.

