L’Académie du cinéma appelle de toute urgence l’État à préserver les trusts du secteur

Ana Mónica Rodríguez

Journal La Jornada

Mardi 14 avril 2020, p. 8

L’Académie mexicaine des arts et des sciences cinématographiques (Amacc) a lancé un appel urgent à l’État pour qu’il établisse un plan d’urgence pour l’industrie, affectée par l’éventualité sanitaire, et après le décret présidentiel du 2 avril, qui a ordonné l’extinction des trusts publics.

L’Amacc, dans le document Notre cinéma en contingence. Le soutien au cinéma mexicain avant le Covid-19, a détaillé les avantages que ces mesures offrent aux créateurs, artistes, micro et petites entreprises et a expliqué les raisons pour lesquelles en aucun cas aucune des fiducies et des incitations pour soutenir la production et distribution de films.

À ce sujet, Irma Eréndira Sandoval, chef de la fonction publique, a soutenu il y a quelques jours: C’est un grand mensonge de soutenir, par exemple, que l’art, la science ou toute autre branche des dépenses publiques sont aujourd’hui en danger. Au contraire, la disparition de la discrétion, de l’opacité et de la corruption du gouvernement profitera à nous tous.

Le fonctionnaire a affirmé que, jusqu’au 15 avril, les secrétaires du Trésor et de la fonction publique ont l’obligation d’examiner chacune de ces fiducies, afin d’évaluer leur nature, leur objet et leur destination afin de déterminer avec une grande responsabilité qui ils ont une fonction publique essentielle et qui n’en ont pas.

L’Amacc, qui s’est exprimé en unissant ses efforts et en travaillant main dans la main avec les autorités pour faire face à la crise généralisée, a souligné: Les seuls outils dont nous disposons, cinéastes, pour résister à l’assaut de la mondialisation des contenus sont ceux émanant de la direction. de nombreux acteurs sociaux qui, au milieu de la crise économique profonde des années 90, ont réussi à créer le Fonds pour la production de films de qualité (Foprocine) en 1998, le Fonds pour l’investissement et l’encouragement du cinéma (Fidecine) en 2002 et l’incitation fiscale pour les projets d’investissement dans la production cinématographique nationale (Eficine) en 2006.

Il propose que des mesures spécifiques soient prises, qui tiennent compte de la nature du secteur cinématographique et audiovisuel; le budget alloué à cet art et à l’audiovisuel dans le PEF 2020 est pleinement exercé; que les budgets limités pour la culture, dans toutes ses expressions, ne soient plus réduits et que la manière de réaffecter ces ressources dans les domaines prioritaires soit étudiée.

En outre, la création d’un fonds d’urgence pour le secteur cinématographique, avec des capitaux publics et privés, semble être une priorité, avec laquelle il soutiendrait économiquement les créateurs, les techniciens et les manuels à toutes les étapes de la production, ainsi que les centres de Exposition alternative, ciné-clubs et micro et petites entreprises indépendantes du secteur qui risquent de disparaître en raison de la suspension des activités.

.