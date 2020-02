L’Academy Museum of Motion Pictures ouvrira ses portes cette année en hommage à Kirk Douglas

En ce qui concerne la livraison des Oscars qui vient de se produire, l’Académie vient d’annoncer que le Musée de l’Académie du cinéma (mieux connu pour ces cours comme le Musée du Cinéma) Il ouvrira ses portes cette année après que le projet ait subi plusieurs retards.

Et on a supposé que cette enceinte serait prête à partir de 2017, puis il a été dit non, que jusqu’en 2019. Eh bien, pour plusieurs raisons, cela ne s’est pas produit et Ce sera jusqu’en 2020 que le musée attendu commencera à recevoir les amateurs du septième art dans ses salles.

L’annonce a été faite après une invitation aux journalistes à visiter la propriété ce vendredi et à donner un aperçu de certaines attractions qui décoreront le voyage des visiteurs. L’objectif principal de ce musée sera de montrer aux visiteurs le monde du cinéma dans toutes ses structures, des techniques utilisées à travers l’histoire à la composition actuelle des produits cinématographiques dans tous ses départements.

Selon l’itinéraire tracé par un envoyé d’El Universal, Chaque niveau de la propriété aura différentes galeries, mettant en évidence celle qui sera dédiée à la science-fiction et à la fantaisie. Sur ce site, nous pouvons trouver des objets emblématiques de films classiques, tels que les baskets de Dorothy dans “Le Magicien d’Oz” (1939), ou les portes de Rick’s American Café, du film “Casablanca” (1942).

Bien sûr, étant un musée dédié au cinéma, La propriété disposera de deux salles de projection impressionnantes. Le plus important aura une capacité de mille spectateurs et se situe sous le grand dôme de verre.

L’annonce avait précédemment été faite que L’Academy Museum of Motion Pictures aurait une exposition temporaire pour ouvrir ses portes dédiée à l’animateur japonais Hayao Miyazaki (C’est vrai, le cerveau derrière de grandes productions de Studio Ghibli comme Journey de Chihiro ou Mon voisin Totoro). Eh bien, pour la joie de tous, cette exposition est maintenue malgré les retards et les changements dans les plans de l’inauguration du Musée.

Mais ce n’est pas tout Depuis, il a également été annoncé qu’un hommage bien mérité sera rendu à la légende du cinéma récemment décédée, Kirk Douglas, qui nous a quittés mercredi 5 février à l’âge de 103 ans avec l’une des carrières les plus remarquables de l’Indsutria. Croisons les doigts pour que cette 2020 soit la bonne et que la propriété destinée à devenir l’Academy Museum of Motion Pictures, imaginée par l’architecte Renzo Piano, ne souffre pas d’un nouveau retard et que nous repartions avec son ouverture sera à nouveau retardée.