L’accident de Peter Weber se produit dans l’épisode de la semaine 5 et, apparemment, la blessure au visage renforce le caractère

Préparez-vous, fans de Bachelor Nation. La saison The Bachelor de Peter Weber est sur le point de recevoir un événement spécial de deux nuits le lundi 3 février et le mercredi 5 février. Bien sûr, cela signifie que nous sommes sur le point d’obtenir beaucoup de drames en une semaine. Mis à part le désordre laissé après que Weber ait invité Alayah Benavidez à rentrer dans la maison, il y a plus à venir lorsque le casting se rendra au Costa Rica. Selon la promo The Bachelor Week 5, Weber souffrira de l ‘«accident anormal» qui a entraîné des blessures au visage du pilote de ligne. Et selon ABC, il semble que l’incident conduira à un renforcement du caractère de la part de Weber.

Détails sur «l’accident de monstre» de Peter Weber lors du tournage de «The Bachelor»

Bien avant la première de The Bachelor Saison 24, Us Weekly a rapporté l’accident de Weber lors du tournage de sa saison. La publication a révélé que Weber a subi une “blessure grave” en jouant au golf au Costa Rica le lundi 7 octobre.

Pendant ce temps, Radar Online a révélé comment l’accident de Weber s’est produit. “Il est allé marcher sur le chariot mais est tombé et s’est ouvert le visage sur deux verres à cocktail qu’il portait”, a déclaré une source à la publication. Weber aurait également reçu 22 points de suture.

Peu de temps après, l’hôte Chris Harrison a publié une déclaration concernant la blessure de Weber, assurant que le célibataire se débrouillait très bien avec une production déjà sur la bonne voie.

“Il y a eu des affirmations et des rumeurs folles à propos de Peter aujourd’hui”, a écrit Harrison sur Instagram. «Peter a subi un accident bizarre. Il a eu une coupure sur la tête, il a eu des points de suture mais il est 100% OK et la production est déjà de retour. Il est toujours le beau pilote fringant dont nous avons tous rêvé. »

La semaine 5 du «Bachelor» comprendra l’accident de Peter Weber

Dans la bande-annonce promo de The Bachelor Season 24 Episode 5, tout le monde se rend au Costa Rica où le drame continue de déborder. Au milieu de l’aperçu, une photo d’une ambulance apparaît.

«Peter», crie quelqu’un hors écran.

Le 28 janvier, People a publié une nouvelle promo pour The Bachelor Week 5. Il y a pas mal de choses entre Kelsey Weier et Tammy Ly. Mais plus tard, les fans voient la même photo d’ambulance que l’aperçu original. Et c’est suivi par Weber tenant une serviette contre son visage.

Pendant ce temps, un communiqué de presse publié par ABC confirme que l’accident de Weber se produit dans l’épisode The Bachelor diffusé le lundi 3 février. Selon le synopsis, l’épisode de la semaine 5 reprendra là où la semaine précédente s’était arrêtée. Mais alors Weber «choque les femmes» car «un malheureux accident a laissé une cicatrice de 22 points sur son front».

Le synopsis continue: «Les femmes restantes suivent Peter au Costa Rica et sont stupéfaites quand elles voient la cicatrice sur son front. Peter raconte l’histoire folle de sa blessure qui a forgé le caractère. »

Peter Weber dévoile son accident lors de la saison 24 de «The Bachelor»

Le 31 décembre, People a sorti un long métrage avec Weber, qui s’est plongé dans son accident de golf sur The Bachelor. Et comme Harrison l’a mentionné au moment de l’incident, ce n’était qu’un «accident anormal».

«Ce n’était vraiment pas une blessure aussi grave que les gens le pensaient. Je me suis cogné la tête sur le dessus du chariot », a déclaré Weber. «Alors que je réagissais, j’ai baissé la tête et levé la main, mais j’avais un verre à la main…[The glass] brisé et a fini par me trancher le front. “

Pendant ce temps, Weber a révélé qu’il ne ressentait aucune douleur due à l’adrénaline. Cependant, il y avait beaucoup de sang. “Il a fallu attendre quelques heures pour que ça se calme”, ​​a-t-il déclaré. «Mais en réalité, il n’y a eu aucune douleur. Du sang partout, mais pas de douleur. »

Et bien sûr, le célibataire est reconnaissant pour son chirurgien plasticien. “Dieu merci, il était là pour rester ouvert tard et me recoudre”, a déclaré Weber. «Il a fait du très bon travail. Et maintenant, j’ai une bonne cicatrice de bataille. C’est un souvenir qui me rappellera toujours ce voyage. »

Peter Weber | Paul Archuleta / .

Puis, lors d’une conversation avec Entertainment Tonight le 2 janvier, Weber a fait écho à sa déclaration précédente, partageant l’accident “ressemblant à une scène de meurtre” alors que son “front était littéralement ouvert”. expliquant l’étrange commentaire de «construction de caractère» dans le synopsis.

“Ça n’a pas ralenti [production] vers le bas, ce qui est cool. Mais je monte et je les vois pour la première fois et ils étaient juste comme, “Oh. OMG, qu’est-il arrivé? », A déclaré Weber. “Je leur ai raconté une histoire folle comme si j’avais combattu un Puma dans la jungle pour faire en sorte que ça sonne mieux.”

Il a poursuivi: «Cela joue en quelque sorte un rôle un peu plus tard dans la saison. Je ne vais pas le gâcher, mais c’est plutôt cool. Les filles ont pris soin de moi. Ils se sentaient vraiment mal à ce sujet. Mais je n’allais pas laisser ça ralentir mon voyage pour trouver ce que je voulais vraiment et tout va bien. J’ai une cicatrice de bataille maintenant. Les poussins creusent des cicatrices, donc je suis effrayé. “

Lire la suite: Hannah Brown pourrait à nouveau être «La Bachelorette» – mais veut-elle même le titre?