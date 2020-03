L’acteur Daniel Dae Kim (‘Hawaii 5.0’) teste positif pour le coronavirus

La plupart des téléspectateurs espagnols le connaîtront pour ses rôles dans «Hawai 5.0» et «Perdidos», mais ce jeudi est une nouvelle pour des raisons très différentes. L’acteur sud-coréen Daniel Dae Kim a testé positif pour le coronavirus, comme il l’a lui-même communiqué via une vidéo sur Instagram.

Daniel Dae Kim, dans sa scène à ‘Hawaii 5.0’

“Bonjour à tous, hier, j’ai été diagnostiqué avec covid-19, la maladie causée par le coronavirus “, a rapporté l’interprète, et a ensuite rassuré ses partisans”.Il semble que je vais bien, je voulais juste partager mon voyage avec vous dans l’espoir que vous le trouverez informatif ou utile. J’espère que vous restez tous en sécurité, calmes et, surtout, en bonne santé “, a-t-il recommandé de sa quarantaine.

L’acteur avait été isolé chez lui à Hawaï, par précaution, pendant plus d’une semaine. Selon les données officielles, coronavirus accumule plus de 11 000 cas positifs et 171 décès aux États-Unis. Le gouvernement Donald Trump a suspendu tous les vols en provenance d’Europe, à l’exception du Royaume-Uni, et a fermé la frontière avec le Mexique, à l’exception des voyages “essentiels”.

Producteur de “The Good Doctor”

En 2017, Daniel Dae Kim et Grace Park ont ​​laissé ‘Hawaii 5.0’ pour différends salariaux avec CBS. Les deux acteurs n’étaient pas disposés à continuer de facturer moins que leurs pairs Alex O’Loughlin et Scott Caan, ils n’ont donc pas repris Chin Ho Kelly et Kono Kalakaua. La série n’a pas arrêté son chemin et en ce moment, il fait face à la dernière ligne droite de sa dixième et dernière saison sur CBS. Dae Kim est actuellement producteur exécutif de la série ‘The Good Doctor’, dans laquelle il incarne également le docteur Jackson Han.

.