L’acteur de «7th Heaven» Lorenzo Brino décédé à 21 ans

L’ancien enfant star Lorenzo Brino, qui a joué l’un des Camdens sur 7th Heaven, est décédé plus tôt ce mois-ci dans un accident de voiture mortel, rapporte TMZ. L’acteur avait 21 ans.

Brino a perdu le contrôle de son véhicule alors qu’il conduisait dans le comté de San Bernandino lundi dernier. Il a frappé un poteau et a été déclaré mort sur les lieux.

Le jeune acteur était l’un des quatre quadruplés qui ont joué Sam et David, les plus jeunes enfants de la famille Camden. À mesure que les personnages et les tout-petits vieillissaient, Lorenzo et son frère Nikolas sont devenus les acteurs officiels des rôles. Les frères Brino sont entrés dans la série à sa troisième saison, qui a été diffusée en 1999.

La tante de Lorenzo, Janet Brino, a commenté à TMZ: «À mon cher doux neveu, ta perte a laissé un trou dans mon cœur. Dieu avait besoin d’un autre ange et il vous a emmené. Veuillez surveiller votre maman et papa. Vous sœur Mimi, frères, Antonio, Zachary et Nicholas… Vous avez obtenu un gros travail là-haut. “

Stephen Dulay, un ami de Brino, a également rendu hommage au défunt acteur sur YouTube, en écrivant: «Du 21 septembre au 9 mars 2020, nous avons eu la chance d’avoir la belle âme de Lorenzo Brino dans nos vies. La quantité de personnes qu’il a touchées avec son caractère et son charme était incroyable. C’était un ami fidèle et un frère incroyable. Il me soutenait toujours quoi qu’il arrive. Repose en paix mon frère.”

Brino est apparu dans un total de 138 épisodes de 7th Heaven. La série a duré 11 saisons (10 sur The WB et une sur The CW), et a également joué avec Stephen Collins, Catherine Hicks, Beverly Mitchell, David Gallagher, Jessica Biel, Mackenzie Rosman et Barry Watson.