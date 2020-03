L’acteur de Batman Ben Affleck surpris par l’emblématique personnage

L’ancien acteur de Batman, Ben Affleck, a récemment expliqué comment il ne réalisait pas à quel point le personnage de DC Comics était emblématique.

Cela fait presque trois ans que Ben Affleck a été vu pour la dernière fois comme Batman, car la blessure est toujours en train de guérir pour de nombreux fans. Après la sortie tumultueuse de Justice League et des problèmes personnels, Ben Affleck s’est éloigné du rôle de Batman, ce qui a déçu de nombreux fans. Depuis lors, le personnage bien-aimé de Batman a été remis à l’icône Indie Robert Pattinson et au cinéaste Matt Reeves. Maintenant que Ben Affleck a été officiellement remplacé, l’acteur a repensé au rôle de Batman dans une récente vidéo de GQ qui se concentrait sur lui pour décomposer ses personnages les plus emblématiques.

Dans la vidéo, Ben Affleck a expliqué qu’il n’avait aucune idée du caractère emblématique du personnage de Batman jusqu’à ce qu’il soit annoncé comme le Caped Crusader. Voici ce qu’il avait à dire:

“Je ne pense pas avoir même réalisé à quel point le personnage était emblématique jusqu’à ce que je prenne le poste, et puis ce fut une grande histoire. Et c’est arrivé au moment où Internet se développait dans le cinéma d’une manière différente… les sites de fans et les relations avec les fans, et les studios, et les créateurs de bandes dessinées et d’autres choses changeaient et évoluaient. »

Lorsqu’elle a été nommée Batman en 2013, la star a rencontré un contrecoup considérable de la part des critiques et des fans. L’ancien acteur de Batman a raison de dire qu’au moment de son annonce, les sites de fans et de divertissement étaient dans un paysage complètement différent. Les studios ont désormais adopté Internet et les sites de divertissement comme un moyen viable de partager des informations sur leurs films à venir, ainsi que d’apprendre à prendre note des réactions des fans.

Warner Bros.et Zack Snyder ont décidé de s’en tenir à leurs armes et de garder Ben Affleck en tant que Batman, malgré de nombreuses pétitions faisant surface pour le faire retirer. Beaucoup ont changé de musique une fois Batman v Superman: Dawn of Justice sorti, un film qui a permis à Ben Affleck de dépeindre l’icône de DC Comics avec une quantité considérable de rage et de traumatisme. Alors que le film n’était pas le chouchou critique que beaucoup espéraient, beaucoup ont souligné la performance de Ben Affleck comme remarquable. Malgré la fin de sa carrière en tant que héros de DC avec Justice League, les fans se souviendront toujours de Ben Affleck comme l’un des meilleurs acteurs de Batman à être mis sur grand écran.

Voici le synopsis officiel de Batman v Superman:

Craignant les actions d’un super-héros semblable à un dieu laissé incontrôlé, le formidable vigile de Gotham City affronte le sauveur le plus vénéré de Metropolis, tandis que le monde se débat avec le type de héros dont il a vraiment besoin. Et avec Batman et Superman en guerre l’un contre l’autre, une nouvelle menace surgit rapidement, mettant l’humanité plus en danger que jamais auparavant.

Réalisé Zack Snyder, Batman v Superman met en vedette Henry Cavill, Ben Affleck, Gal Gadot, Amy Adams, Laurence Fishburne, Diane Lane, Jesse Eisenberg, Jeremy Irons et Holly Hunter.

Batman v Superman: Dawn of Justice est maintenant disponible sur Blu-Ray, DVD et Digital HD.