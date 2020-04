L’acteur de Black Lighting aurait été Miles Morales dans le MCU

Spider-Man: Into the Spider-Verse a marqué un avant et un après dans les films Spidey. Depuis lors, tout le monde aime Miles Morales et il est indéniable que nous aimerions tous que le personnage prenne un jour vie au sein du MCU de quelque manière que ce soit. Dans un croisement avec Peter Parker de Tom Holland ou même comme son successeur. Selon des rumeurs précédentes, l’arrivée de Miles au MCU est imminente et maintenant Un nouveau rapport souligne que Marvel Studios a déjà mis un acteur qui joue le personnage sur son site Web.

Selon l’un des plus grands fabricants de rumeurs, bien sûr, nous voulons dire que nous avons ce sujet, Marvel aurait déjà Myles Truitt de Black Lightning sous observation, pour être en charge de donner vie à Miles Morales dans le MCU. Le site indique que la rumeur provient des mêmes sources qui anticipaient la série She-Hulk pour Disney + et que Taskmaster serait le méchant de Black Widow, ils suggèrent donc qu’il y aurait peu de raisons de soupçonner l’information. Bien que oui, nous devons souligner que nous ne devons pas le tenir pour acquis.

We Got This Covered indique que Truitt n’est pas le seul acteur visé à devenir Morales, car ils ne peuvent même pas garantir que c’est l’un des favoris pour l’interpréter.

Truitt a 18 ans et a un avenir prometteur. Bien qu’il ne soit toujours pas certain que le moment viendra enfin où nous observerons enfin les débuts de Miles Morales dans le MCU, Nous pouvons encore attendre de voir ce que le personnage détient lorsque la suite de Into the Spider-Verse s’ouvre en 2022.

