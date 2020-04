L’acteur de Cyborg Ray Fisher n’a pas vu la coupe de Justice League de Zack Snyder

L’acteur de Cyborg Ray Fisher a révélé lors d’une récente séance de questions / réponses sur Twitch qu’il n’avait toujours pas vu la coupe de Zack Snyder de Justice League.

La campagne Snyder Cut se poursuit alors que le réalisateur Zack Snyder continue de pousser Vero. De nombreuses stars de la Justice League ont soutenu la cause, notamment l’acteur de Cyborg Ray Fisher. Vendredi a marqué le jour où un film solo de Cyborg avec Ray Fisher devait sortir, mais ce projet a apparemment été annulé.

Jason Momoa est sorti et a admis avoir vu la coupe de Zack Snyder de Justice League. Ray Fisher étant l’un des plus grands supporters de Zack Snyder, beaucoup ont supposé qu’il avait également vu la version inédite de Justice League. Cependant, Ray Fisher a révélé sur un récent flux Twitch qu’il n’avait en fait pas vu la coupe de la Ligue de justice de Zack Snyder, mais a été invité à le voir:

“En termes de timing, je ne pense pas que les choses se soient vraiment bien passées. Il y a eu un moment où j’étais censé le regarder, mais certaines choses sont arrivées et malheureusement ce n’était pas une option pour moi. Qui sait? Je le verrai peut-être bientôt. »

Pensez-vous que Ray Fisher fera jamais un retour en tant que Cyborg dans l’univers étendu DC? Sound-off dans la section commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis officiel de Justice League:

Alimenté par sa foi rétablie en l’humanité et inspiré par l’acte altruiste de Superman, Bruce Wayne demande l’aide de sa nouvelle alliée, Diana Prince, pour affronter un ennemi encore plus grand. Ensemble, Batman et Wonder Woman travaillent rapidement pour trouver et recruter une équipe de métahumains pour faire face à cette menace nouvellement réveillée. Mais malgré la formation de cette ligue de héros sans précédent – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg et The Flash – il est peut-être déjà trop tard pour sauver la planète d’un assaut aux proportions catastrophiques.

Réalisé par Zack Snyder, le film met en vedette Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher, Jeremy Irons, Diane Lane, Connie Nielsen, J.K.Simmons et Ciarán Hinds.

Justice League est maintenant disponible sur Blu-Ray, DVD et Digital HD.

Source: Twitch