L’acteur de Endgame veut retourner au MCU en tant que Iron Lad

Cela fait un an que Avengers: Fin de partie Ty Simpkins en tant que Harley Keener a été le premier à sortir en salles et parmi les nombreuses anciennes stars du MCU qu’il a ramené. Débutant dans Iron Man 3, Harley a été le premier jeune protégé de Tony Stark avant que Peter Parker ne vienne sur la scène. Nous n’avions jamais pensé le revoir après la séquence, mais sa brève apparition aux funérailles d’Iron Man a fait espérer aux fans que Harley pourrait avoir une carrière de super-héros qui l’attendait.

Depuis Fin du jeu, Simpkins a été invité à dire s’il aimerait jouer Iron Lad dans le MCU maintenant que la franchise a besoin d’un nouveau Armored Avenger. Comme vous vous en doutez, la star de Jurassic World a toujours réagi positivement à cette idée. De même, lors d’une nouvelle conversation avec ComicBook.com, Keener a une fois de plus exprimé son intérêt à devenir Iron Lad lorsqu’on lui a posé des questions à ce sujet.

“J’aimerais que. Je ne sais pas ce qui va se passer, j’en sais à peu près autant que vous. […] mais je suis à 100%. J’adorerais ça. “

Dans les bandes dessinées, Iron Lad est un personnage très différent de Harley. Le chef d’origine des Young Avengers, il a finalement été révélé qu’il était un jeune Kang le Conquérant qui avait voyagé dans le présent dans le but d’éviter son sort de super-vilain. Les fans du personnage de bande dessinée espèrent voir Nate Richards lui-même présenté à l’écran, mais si Marvel voulait prendre le concept de base d’Iron Lad et le donner à quelqu’un d’autre, alors Harley serait le choix parfait.

Après tout, c’est un fait que les Young Avengers arrivent bientôt au MCU. Fin de partie déjà âgée Cassie Lang et WandaVision présenteront Wiccan et Speed, tout comme Hawkeye fera de même pour Kate Bishop. Mais comment le studio s’attaquera à un personnage compliqué comme Iron Lad reste à voir. Vont-ils le sauter et donner à Ironheart son rôle dans l’équipe à la place? Cela semble une possibilité plausible.

Dites-nous, cependant, qui espère voir Ty Simpkins revenir à nouveau après Avengers: Fin de partie comme Iron Lad? Donnez votre avis dans la section des commentaires ci-dessous.