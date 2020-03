L’acteur de Game Of Thrones et de Star Wars Max Von Sydow décède à 90 ans

Game of Thrones et l’acteur de Star Wars Max Von Sydow sont décédés à 90 ans, laissant derrière eux un incroyable héritage cinématographique.

Le légendaire acteur Max Von Sydow est décédé dimanche 8 mars, selon la famille de la star de Game of Thrones. Plus récemment, Max Von Sydow était surtout connu pour son rôle de corbeau à trois yeux dans Game of Thrones, encadrant Bran Stark. Sa performance lui a valu une nomination aux Emmy Awards, car il a joué avec une profondeur et une émotion surprenantes dans les trois épisodes de Game of Thrones dans lesquels il est apparu. Max Von Sydow a également ouvert la nouvelle trilogie Star Wars au début de The Force Awakens.

La longue carrière de Max Von Sydow l’a vu jouer dans un certain nombre de films loués par la critique couvrant plusieurs genres. Il a joué dans le septième sceau réalisé par Ingmar Bergman, qui l’a vu jouer un chevalier médiéval qui a affronté la mort dans un jeu d’échecs. Les fans d’horreur connaîtront le mieux Max Von Sydow pour son rôle dans The Exorcist, dans lequel il a joué le père Merrin. La star manquera aux fans du monde entier, même pour son rôle de Ming the Merciless dans Flash Gordon.

Source: BBC

Eammon Jacobs

Écrivain anglais avec une préférence pour tout ce qui concerne le cinéma, la télévision et la bande dessinée.