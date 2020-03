L’acteur de Jack Star Wars, Andrew Jack, décède à l’âge de 76 ans du coronavirus

L’acteur de Star Wars Andrew Jack est décédé à l’âge de 76 ans des complications qu’il a développées à partir du coronavirus.

TMZ rapporte que la représentante d’Andrew Jack, Jill McCullough, les a informés que l’acteur de Star Wars est décédé mardi matin dans un hôpital à l’extérieur de Londres. Malheureusement, l’épouse d’Andrew Jack n’aurait pas pu être à ses côtés au moment de son décès, car elle est actuellement en quarantaine en Australie et les conditions actuelles causées par la pandémie de coronavirus peuvent ne pas permettre des funérailles appropriées.

Andrew Jack est peut-être mieux connu du public pour son rôle de général Ematt dans les deux premiers épisodes de la trilogie de la suite Star Wars de Disney et Lucasfilm. Cependant, il était également un entraîneur de dialecte chevronné pour les acteurs sur un certain nombre de projets de haut niveau, y compris les nouveaux films de Stars Wars.

Plus récemment, Andrew Jack avait travaillé comme entraîneur de dialecte sur The Batman de Robert Pattinson. Des crédits supplémentaires au cours de sa carrière de 30 ans incluent Avengers: Fin de partie, Sherlock Holmes, Alien c. Predator, Le Seigneur des anneaux, Meurs un autre jour, Eastern Promises, Captain America et Men in Black: International, pour n’en nommer que quelques-uns.

Andrew Jack a récemment incarné le général Ematt dans The Last Jedi. Voici le synopsis officiel du film:

Source: TMZ