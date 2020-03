L’acteur de James Bond Daniel Craig rêvait de jouer un héros de DC Comics

Dans une récente interview, l’acteur de James Bond, Daniel Craig, a admis qu’il rêvait de jouer un personnage de DC Comics en grandissant.

James Bond est l’un des rôles les plus emblématiques qu’un acteur pourrait jouer en raison de son histoire. Cependant, il existe maintenant des rôles de super-héros qui sont devenus tout aussi emblématiques tels que Batman, Spider-Man, Superman et Joker.

Daniel Craig s’apprête à jouer James Bond pour la dernière fois dans No Time to Die, qui arrivera maintenant en salles cet automne. Dans une interview avec Saga Magazine, Daniel Craig a avoué qu’il avait en fait grandi en voulant jouer à Superman de DC Comics et à Spider-Man de Marvel, pas à James Bond:

“Les gens me disent toujours:” Vous devez avoir rêvé de jouer à James Bond quand vous étiez enfant. “La réponse est non. J’ai jamais fait. J’ai rêvé d’être toutes sortes d’autres choses – Superman, Spider-Man, l’homme invisible, même un bon vieux cow-boy à l’ancienne. “

Au lieu de jouer un autre héros, je pense que Daniel Craig serait un grand Lex Luthor, Doctor Doom ou Hugo Strange. Quel personnage de DC Comics ou Marvel aimeriez-vous voir jouer Daniel Craig? Sound-off dans la section commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis officiel de la prochaine aventure de James Bond No Time to Die:

Bond a quitté le service actif et jouit d’une vie tranquille en Jamaïque. Sa paix est de courte durée lorsque son vieil ami Felix Leiter de la CIA arrive pour demander de l’aide. La mission de sauver un scientifique kidnappé s’avère être beaucoup plus perfide que prévu, conduisant Bond sur la piste d’un mystérieux méchant armé d’une nouvelle technologie dangereuse.

Réalisé par Cary Joji Fukunaga à partir d’un scénario co-écrit par Neal Purvis & Robert Wade et Phoebe Waller-Bridge, No Time to Die stars Daniel Craig, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Ben Whishaw, Lea Seydoux, Rory Kinnear, Jeffrey Wright, Rami Malek, Ana de Armas, Lashana Lynch, Billy Magnussen, David Dencik et Dali Benssalah.

No Time To Die sortira en salles le 25 novembre 2020.

Source: Saga Magazine (via Metro)