L’acteur de la série télévisée Jack Reacher n’a pas encore été choisi – / Film

Amazon a confirmé avoir mis en lumière une série de streaming basée sur Lee Child’s Jack Reacher livres aujourd’hui dans leur présentation Television Critics Association. La série est en développement avec Skydance et Paramount, les producteurs des deux films de Jack Reacher avec Tom Cruise.

Jennifer Salke, directrice d’Amazon Studios, a répondu aux questions sur le casting potentiel de Jack Reacher et a annoncé l’équipe développant la série. Un communiqué de presse envoyé lors du panel a confirmé quel livre pour enfants serait la base d’une première saison.

Qui jouera Jack Reacher?

Les fans des livres ont été un peu découragés par le casting de Tom Cruise dans le premier film de Jack Reacher. L’enfant décrit Reacher comme 6’5 “et de 210 à 250 livres. La croisière ne correspond pas à cette description.

“Nous sommes vraiment déterminés à trouver quelqu’un qui incarne ce personnage pour Lee et pour nous tous”, a déclaré Salke. «Vous pouvez nous voir prendre notre temps pour nous assurer que nous trouvons cette personne, qu’elle existe dans notre domaine ou qu’il s’agit de nouvelles découvertes de quelque part. Nous allons faire une exploration approfondie de qui peut rentrer dans ces chaussures. »

Une nouvelle découverte semble la plus probable car tous les acteurs qui correspondent à la description de Jack Reacher sont déjà bien établis avec leurs propres personnages de franchise ou carrières en solo. Quelqu’un comme Dave Bautista pourrait travailler, mais il devrait vraiment aimer l’offre d’Amazon ou la qualité de l’émission. Dwayne Johnson pourrait être un autre choix évident, mais il semble inaccessible avec ses jours de paie au cinéma.

Ils commenceront avec le premier livre de Jack Reacher

Christopher McQuarrie a adapté One Shot pour le premier film de Jack Reacher. Amazon commence avec le premier livre de Child’s Reacher, The Killing Floor. Écrivain / showrunner Nick Santora a fait cette déclaration dans un communiqué de presse:

«Lee Child a créé un personnage et un monde incroyables; ce sera le but de chaque écrivain, producteur, acteur, exécutif et membre de l’équipe de capturer l’essence des livres de M. Child – et heureusement, Lee a été là, et continuera d’être là, pour nous aider à nous guider dans cette voie. séries. Il est le pouls de Reacher. “

Chaque livre est une aventure Jack Reacher autonome. Pour une série télévisée, autant commencer par le début et partir de là.

Les producteurs des films font la série

McQuarrie reste impliqué dans la série en tant que producteur exécutif, avec Scott Sullivan et Don Granger de Skydance, Dana Goldberg, David Ellison et Marcy Ross. Child est aussi un EP.

«C’était génial jusqu’à présent, mais vraiment, le plaisir commence ici. À présent, je connais ces gars, et Reacher est entre de bonnes mains, croyez-moi », a déclaré Child dans le communiqué de presse.

Skydance produit également la série Jack Ryan d’Amazon, basée sur le personnage de Tom Clancy, et Salke s’attend à ce que les émissions partagent un public.

“Lee, avec Nick Santora, Don Granger, Sullivan et Chirs McQuarrie promettent tous une série pleine d’action mettant en vedette le badass bien-aimé”, a déclaré Salke. “Nous savons que nos énormes fans de Jack Ryan vont adorer ce spectacle.”

Skydance reste fidèle à ses franchises. Ils ont tenté Terminator: Dark Fate même après leur Terminator: Genisys était un artiste de série faible. Changer de médium semble définitivement une approche plus intelligente que de lancer plus de films, et peut-être que la disponibilité de Cruise (il est attaché à leur mission: suites impossibles) leur donne une facilité de restructuration.

