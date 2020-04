L’acteur de “ Man of Steel ” Michael Shannon sur la “ Justice League ” de Zack Snyder

L’acteur de Man of Steel Michael Shannon a commenté à quel point il est honteux que la vision de Zack Snyder pour Justice League n’ait pas pu se concrétiser.

L’un des points forts absolus de Man of Steel, qui a lancé l’Univers étendu DC, a été la performance de Michael Shannon en tant que général maniaque Zod. Dans Man of Steel, le Zod de Shannon a causé d’innombrables dégâts à Metropolis avant de se casser le cou à Superman, entraînant sa mort. Bien que Shannon soit peut-être hors de l’univers étendu de DC, sa vénération pour le réalisateur Zack Snyder est toujours d’actualité.

Dans une récente interview avec JoBlo, Michael Shannon a expliqué à quel point il aimait travailler avec Zack Snyder sur Man of Steel ainsi que sa récente tragédie familiale. Ce faisant, Shannon a félicité le réalisateur et a expliqué que sa vision de Justice League ne pouvait pas être réalisée.

«J’adore travailler avec Zack Snyder et je pense que c’est très triste – il a traversé beaucoup de difficultés récemment – je ne sais pas ce qui s’est passé avec tout ça DC. Je pense que c’est dommage. Je veux dire, sa vision de l’HOMME D’ACIER que je trouvais incroyable. Je ne sais pas comment tout cela a déraillé, mais je pense que c’est dommage. “

L’acteur de Man of Steel a poursuivi en expliquant comment il ne savait pas ce qui s’était passé avec la vision de Snyder pour Justice League et DC Extended Universe, ainsi que la capacité de son bref rôle dans Batman v Superman: Dawn of Justice.

“Je ne sais pas ce qui s’est passé. Les gens pensent que je suis dans Batman v Superman, ce que je suppose, pendant quinze secondes environ. Je suis principalement dans Batman v Superman en tant que mannequin géant, nu et en caoutchouc, avec lequel je n’avais rien à voir vraiment. “

En 2016, il a été révélé que Michael Shannon n’était pas réellement sur le plateau en tant que corps avec lequel Lex Luthor jouait. La capacité de Shannon à reprendre son rôle de Man of Steel pour Batman v Superman enregistrait simplement quelques lignes ADR. Quant à ses commentaires sur la vision de Zack Snyder, il semble que Shannon était assez passionné et fier de travailler avec le célèbre réalisateur. Les fans ont continué de plaider pour la version Snyder de la Justice League, et bien que Shannon ne rejoigne pas activement le mouvement, il confirme que c’est une honte que les fans n’aient jamais vu la version attendue du maestro.

