L'acteur de Palpatine était aussi surpris que les fans de son retour à la hausse de Skywalker

Pendant tous les mois de commercialisation pour Star Wars: The Rise of Skywalker, aucun moment n'a laissé une plus grande impression ou inspiré plus de conversations que les dernières secondes de la première bande-annonce du film, lorsque des rires familiers ont confirmé le retour de l'empereur Palpatine.

En effet, alors que le réalisateur J.J. Abrams a suggéré que le retour de Sheev faisait partie de son plan pour la suite de la trilogie, ni The Force Awakens de 2015 ni The Last Jedi de 2017 ne faisaient autant allusion à la réémergence du méchant, et il s'avère que même l'acteur Ian McDiarmid a été surpris de voir son personnage retourner au bercail.

S'adressant à Digital Spy, le vétéran de la franchise a réfléchi sur sa scène de mort supposée dans Le retour du Jedi de 1983, avant de suggérer qu'il ne s'était jamais attendu à ce que l'Empereur se rétablisse:

«Je pensais que j'étais mort! Je pensais qu'il était mort. Parce que quand nous avons fait Return of the Jedi, et j'ai été projeté sur Galactic Hell [il était mort]. Et j'ai dit: "Oh, est-ce qu'il revient?" Et [George] a dit: "Non, il est mort." [Rires] Alors j'ai juste accepté cela. Mais ensuite, bien sûr, je ne savais pas que j'allais faire les préquels, donc dans un sens, il n'était pas mort, parce que nous sommes retournés le revoir quand il était un jeune homme. Mais j'ai été totalement surpris par cela. »

Ce qui est moins surprenant, c’est la réaction mitigée du retour de Palpatine. Après avoir passé les deux premiers films de la trilogie Sequel, le retour de l'empereur est une torsion qui est soudainement tombée dans les premières minutes de l'exposition The Rise of Skywalker, et alors que certains fans étaient simplement heureux de voir le grand mal de la saga Skywalker de retour sur grand écran, d'autres y ont vu une poussée de dernière minute pour des points de nostalgie faciles.

En plus de cela, le retour de Sheev a apporté un nouveau développement controversé à la table qui annule essentiellement l'un des rebondissements les plus audacieux de The Last Jedi de 2017. Et bien qu'Abrams lui-même ait affirmé que son film ne se voulait pas une sorte d'excuse ou de «correction» du film polarisant de Rian Johnson, il y a beaucoup de fans des deux côtés du débat qui pensent évidemment le contraire.

En bref, Star Wars: The Rise of Skywalker reste encore une autre entrée de division dans une série qui ne peut pas aider à énerver les fans à chaque nouvelle version, mais au moins Internet aura quelques années pour se rafraîchir avant que le prochain film ne vienne à notre rencontre.