L’acteur de Red Skull dit qu’il n’est pas revenu parce que Marvel était impossible

Sept ans après ses débuts dans Captain America: The First Avenger, crâne Rouge est finalement revenu via un surprenant camée dans Avengers: Infinity War, qui a révélé que l’ancien chef de HYDRA était devenu le gardien de la pierre d’âme sur la planète Vormir. Le méchant est ensuite réapparu dans la même capacité dans Avengers: Fin de partie.

La star de Walking Dead, Ross Marquand, a fait un excellent travail en tant que personnage dans ces deux films, mais les fans se sont toujours demandé pourquoi l’acteur d’origine Hugo Weaving n’était pas revenu. Et maintenant, il a finalement expliqué pourquoi.

Contrairement à tous les discours sur le fait qu’il n’aimait pas jouer le rôle, Weaving a précisé dans une interview avec Yahoo! qu’il «aimait» être Johann Schmidt. Il s’est même inscrit à l’origine pour le représenter trois fois, comme il l’aurait fait s’il était revenu pour Infinity War et Endgame. Cependant, les renégociations sur le montant que la star serait payée pour ses rôles dans ces films l’ont amené à décider finalement de renoncer à la partie, laissant Marvel le refondre avec Marquand.

“Oh oui. J’ai adoré jouer ce personnage Red Skull – c’était très amusant. Nous avons tous été obligés de nous inscrire à trois photos: je pensais [Red Skull] ne reviendrait probablement pas dans Captain America, mais il pourrait bien revenir en tant que méchant dans The Avengers. À ce moment-là, ils avaient repoussé les contrats que nous avions convenus et donc l’argent qu’ils m’ont offert pour The Avengers était beaucoup moins que ce que j’avais pour le tout premier, et c’était pour deux films. Et la promesse lorsque nous avons signé les contrats pour la première fois était que l’argent augmenterait à chaque fois. Ils ont dit: “C’est juste un travail de voix, ce n’est pas grave.” En fait, j’ai trouvé impossible de négocier avec eux via mon agent. Et je ne voulais pas vraiment le faire autant. Mais je l’aurais fait. “

Les frères Russo ont révélé en 2018 que Weaving avait été demandé à nouveau IW, mais ont refusé d’entrer dans les détails sur les raisons pour lesquelles les choses n’avaient pas fonctionné. Nous en connaissons maintenant la raison, et leur réticence à discuter des négociations contractuelles en public a du sens avec le recul.

Weaving et Marvel n’auraient peut-être pas pu s’entendre sur les conditions de ces films, mais le pourraient-ils à l’avenir? Eh bien, We Got This Covered a rapporté que le studio avait toujours des plans pour le méchant, mais Marquand serait-il invité à revenir pour un plus grand rôle ou essayerait-il de débarquer à nouveau Weaving? Il est possible que la rupture dont il parle ci-dessus ait trop aigri leur relation, mais on ne sait jamais. Dans les deux cas, Marvel a trouvé un remplaçant plus que capable à Marquand et crâne RougeEst entre de bonnes mains quoi qu’il arrive.