L’acteur de Star Wars Andrew Jack décède du coronavirus COVID-19

La première victime de la saga du film Star Wars est arrivée ce jour. Acteur britannique Andrew Jack est décédé ce mardi matin à l’âge de 76 ans des suites de complications causées par Covid-19 Dans un hôpital à la périphérie de Londres (Royaume-Uni), ont rapporté les médias locaux, citant sa représentante, Jill McCullough.

Jack a joué le Major Caluan Ematt dans The Force Awakens (2015) et The Last Jedi (2017). Son épouse Gabrielle Rogers est mise en quarantaine en Australie, elle n’a donc pas pu lui dire au revoir.

Andrew a récemment été choisi comme entraîneur de dialecte pour The Batman, avec Robert Pattinson.

