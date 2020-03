L’acteur de Star Wars dit que Carrie Fisher l’a tâtonné la première fois qu’ils se sont rencontrés

Carrie Fisher a toujours été connue pour son sens de l’humour, et c’est son esprit vif qui a fait d’elle une star durablement populaire pendant des décennies, bien que cela ait évidemment aidé à jouer un rôle principal dans l’une des franchises de science-fiction les plus emblématiques de histoire. Alors que Fisher sera toujours lié à la princesse Leia et Guerres des étoiles, il y avait tellement plus dans la carrière de l’actrice, et depuis sa mort, de nombreux amis et anciens co-stars ont présenté des anecdotes hilarantes de leur temps de travail avec elle.

La star de la trilogie séquentielle Greg Grunberg, qui a joué le pilote de la Résistance Snap Wexley, est la dernière à parler de l’attachement de Fisher sur le plateau, révélant que la première fois qu’il l’a rencontrée lors du tournage de The Force Awakens, il a rapidement surmonté ses nerfs à propos du travail avec l’une de ses idoles d’enfance après qu’elle se soit présentée à lui d’une manière plutôt franche, quelque chose qui a pris JJ L’ami d’enfance d’Abrams et collaborateur fréquent par surprise, comme il l’a révélé dans une récente interview.

«Nous l’avons lancé très rapidement. Nous sommes tous les deux des acteurs sales, amusants et préparés, et nous avons le même sens de l’humour. Je lui ai fait chier la première minute où je l’ai vue. Sur The Force Awakens, ma première scène était en fait une scène où elle coupe mon personnage, puis elle s’est dirigée vers moi… Elle s’est dirigée vers moi, a enroulé ses bras autour de moi et m’a attrapé le cul. Et je ne la connaissais même pas! Je me disais: «Voici Carrie Fisher! Je suis tellement fan “. Alors, elle l’a fait, et J.J. s’est approché de moi et m’a dit: “Bienvenue dans Star Wars”. “

Le retour de Leia dans les derniers épisodes s’est très bien déroulé avec les fans de longue date et les nouveaux fans de la franchise, et son décès tragique les a durement touchés, ainsi que l’équipe qui était en train de travailler sur The Last Jedi à l’époque. The Rise of Skywalker a réussi à donner à la princesse Leia un envoi approprié en utilisant des images qu’ils avaient déjà, apportant une larme à de nombreux publics dans le processus, mais des histoires de son comportement irrévérencieux et de l’humour méchant de personnes comme Greg Grunberg et les innombrables autres qu’elle a partagées un ensemble avec au fil des ans apportera des sourires à ceux qui l’ont connue personnellement, ainsi qu’à des millions de Guerres des étoiles Ventilateurs.