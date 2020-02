L’acteur et réalisateur Kirk Douglas décède à 103 ans

Acteur et réalisateur hollywoodien Kirk Douglas est décédé mercredi à 103 ans. Dans une déclaration publiée par les proches du cinéaste légendaire, il a rapporté la mort de l’acteur. “Avec une immense tristesse, mes frères et moi avons annoncé que Kirk Douglas nous avait quittés aujourd’hui à l’âge de 103 ans”, a déclaré l’un de ses fils, également acteur Michael Douglas.

Kirk Douglas a été victime d’un AVC en 1996, alors qu’il avait déjà 80 ans. Cependant, il a récupéré et est retourné à sa carrière de réalisateur pour prendre sa retraite une décennie plus tard en 2008. A Kirk il a été vu pour la dernière fois en avril de l’année Enfin, quand il campait avec son petit-fils dans l’arrière-cour de sa maison.

«C’est avec une grande tristesse que mes frères ont annoncé que Kirk Douglas nous avait quittés aujourd’hui à l’âge de 103 ans. Pour le monde, il était une légende, un acteur de l’âge d’or des films qui ont vécu jusqu’à son âge d’or, un humanitaire dont l’engagement pour la justice et les causes en lesquelles il croyait ont établi une norme à laquelle nous aspirons tous. Mais pour moi et mes frères, Joel et Peter, il n’était que papa, pour Catherine, un merveilleux beau-père, pour ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, son grand-père aimant et sa femme. Anne, un mari merveilleux », a commenté son fils Michael Douglas.

[En desarrollo]