L’acteur Idris Elba teste positif pour le coronavirus

La liste des infections à coronavirus s’allonge. Dans le monde, ils ont été comptés 185 377 infections et 7 331 décès, des chiffres qui, malheureusement, ne cessent d’ajouter. Des dizaines de visages connus ont utilisé leurs réseaux sociaux pour annoncer qu’ils avaient succombé à la maladie. Le dernier à le faire a été l’acteur britannique Idris Elba.

Ce matin, j’ai été testé positif pour Covid 19. Je me sens bien, je n’ai jusqu’à présent aucun symptôme mais j’ai été isolé depuis que j’ai découvert mon exposition possible au virus. Restez à la maison et soyez pragmatique. Je vous tiendrai au courant de mes progrès ???????????????? Pas de panique. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ

– Idris Elba (@idriselba) 16 mars 2020

Il l’a confirmé via son compte Twitter, avec une vidéo dans laquelle il a rapporté que, malgré n’ayant aucun symptôme, il a décidé de passer le test après avoir pris conscience qu’il avait été en contact direct avec quelqu’un qui avait également été testé positif. L’acteur se porte bien et sera informé de son statut via les réseaux sociaux.

“C’est grave, vous devez être strict sur la distance de sécurité et l’hygiène, car il y a des gens qui ne présentent pas de symptômes, mais qui peuvent facilement se propager “, a expliqué Elba dans la vidéo. Avec ce message, elle aide à diffuser le message de l’isolement préventif et son importance:”Gens, restez à la maison et soyez pratique. Pas de panique“Il a également encouragé ceux qui, comme lui, soupçonnent qu’ils pourraient avoir été infectés.

Tom Hanks, récupéré

La mauvaise nouvelle d’Idris Elba contraste avec la bonne nouvelle que Tom Hanks a donnée, à savoir que lui et sa femme, Rita Wilson, ont été libérés de l’hôpital. Le couple a annoncé le 12 mars qu’il avait été testé positif pour le coronavirus.Ils ont donc été admis au Golden Coast University Hospital, dans l’État australien du Queensland, puisque l’acteur est dans ce pays en train de filmer un film. Maintenant ils doivent tous deux passer par une période de quarantaine.

