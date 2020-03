L’acteur italien Luca Franzese dénonce sa détention avec le corps de sa sœur par le coronavirus

Les restrictions que chaque pays impose pour tenter de réduire la propagation du coronavirus sont très difficiles pour de nombreux citoyens. En Italie, entre autres choses, le protocole établit l’interdiction d’approcher tout cadavre de toute personne décédée par le virus Covid-19 car le risque de contagion persiste pendant un certain temps.

???????? L’acteur italien Luca Franzese demande l’aide des autorités lorsqu’il est mis en quarantaine dans une pièce avec le cadavre de sa sœur décédée après avoir été infectée par un coronavirus. #TVV #TVVNoticias pic.twitter.com/ojTbe6Tbli

– TVV Noticias (@TVVnoticias) 12 mars 2020

L’acteur Luca Franzese a publié une vidéo dans laquelle il raconte sa situation déchirante, alors qu’il est à Naples pris au piège dans sa maison avec le corps de sa sœur, décédée des coronavirus: “J’ai été enfermé à la maison pendant 24 heures avec ma sœur décédée des virus. ” Regrette qu’en raison de cette situation, “ne peut pas avoir l’adieu qu’il mérite parce que les institutions m’ont abandonné. Ma sœur a eu une forme d’épilepsie, elle était une personne à risque, elle a peu de honte car le médecin n’est pas rentré chez elle, et aucune institution ne s’est occupée d’elle “, dénonce-t-il.

Les conditions dans lesquelles Franzese se trouve sont très douloureuses, auxquelles s’ajoute qu’elle ne ressent aucun soutien nulle part. Il avoue avoir enregistré cette vidéo pour que “les gens voient que l’Italie les a abandonnés”, car même le salon funéraire n’a pas voulu répondre à son appel. “Je suis détruit avec toute la douleur du monde et Je dois combattre cette situation avec ma sœur décédée au lit et ne sachant pas quoi faire. “Cette vidéo est très forte, je vous demande de ne pas la montrer aux enfants ou aux personnes âgées“prévient l’acteur.

Un salon funéraire a déjà pris le relais

Le conseiller local et membre de la Commission régionale de santé de Campanie, Francesco Emilio Borrelli, a réagi à cette vidéo et a montré son soutien à Luca Franzese et à sa famille. Cela explique, selon «laSexta news 14h» que le corps de la sœur a déjà été repris par une entreprise funéraire équipée pour ces cas, la situation de l’acteur n’est donc plus la même que celle de la vidéo.

