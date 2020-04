L’acteur Joshua Jackson de “ Little Fires Everywhere ” explique comment Reese Witherspoon et Kerry Washington lui ont enseigné la parentalité

Joshua Jackson est une présence de la culture pop depuis la fin des années 90, date à laquelle il est devenu célèbre comme l’une des stars de Dawson’s Creek. Jackson a réussi à se réinventer avec succès au fil des ans, apparaissant dans de nombreuses émissions de télévision et films populaires. Son dernier succès est le tout nouveau spectacle Hulu Little Fires Everywhere, qui met en vedette Jackson aux côtés de superstars telles que Reese Witherspoon et Kerry Washington. Non seulement l’émission a fourni à Jackson une nouvelle occasion de se connecter avec les fans, mais il a pu apprendre des trucs et astuces de ses co-stars sur la façon de devenir un nouveau parent.

Joshua Jackson | V E Anderson / WireImage / .

Comment Joshua Jackson est-il devenu célèbre?

Joshua Jackson est né à Vancouver, en Colombie-Britannique, en 1978. Il est né dans une famille de show-business, sa mère travaillant comme directrice de casting pour la majeure partie de sa carrière. Jackson a commencé à jouer quand il était un jeune enfant, apparaissant dans des films comme Crooked Hearts. Jackson a eu sa première grande pause en 1992 quand il a été casté dans le film de Disney, The Mighty Ducks. Il est également apparu dans les suites du film.

En 1998, Joshua Jackson a été choisi pour la série télévisée Dawson’s Creek. Le spectacle est devenu une pierre de touche culturelle pour de nombreux fans, et Jackson a joué dans le show jusqu’à la finale de la série en 2003. Après la fin de la série, Jackson a continué à apparaître dans des films et des films populaires, y compris des films comme Shutter, Bobby, One Week , Battle in Seattle et des émissions de télévision comme The Affair. Son dernier projet, Little Fires Everywhere, fait le buzz pour la plateforme Hulu. La série a été créée à la mi-mars et se concentre sur la vie des membres de la famille Richardson. Jackson est l’une des têtes de série, avec des poids lourds hollywoodiens comme Reese Witherspoon.

Depuis combien de temps Joshua Jackson est-il avec sa femme?

Tout comme le travail de Joshua Jackson a toujours été aux yeux du public, ses relations aussi. Jackson est sorti avec Katie Holmes pendant un certain temps quand ils étaient tous les deux co-vedettes sur Dawson’s Creek. Sa relation la plus ancienne a été avec Diane Kruger. Les deux datent de 2006 à 2016, date à laquelle ils ont rompu leur romance.

En 2018, après une fête d’anniversaire pour Usher, Jackson a commencé à sortir avec l’actrice Jodie Turner-Smith. Les deux hommes ont gardé leur relation très discrète, et se seraient même mariés lors d’une cérémonie secrète fin 2019 avant de parler de leur romance. Plus tôt cette année, Turner-Smith et Jackson ont confirmé qu’ils attendaient un bébé et, en mars, ils ont révélé qu’ils avaient une fille. Bien que le couple n’ait pas annoncé la date d’échéance précise du bébé, il semble que Turner-Smith va accoucher maintenant.

Qu’est-ce que Joshua Jackson a appris sur la parentalité de ses co-stars?

De nombreuses femmes enceintes du monde entier éprouvent des difficultés avec les visites de routine et les séjours à l’hôpital à la suite de la pandémie de coronavirus (COVID-19). Même si Turner-Smith et Jackson sont des célébrités, ils font face à bon nombre de ces mêmes tensions. Dans une récente interview, Jackson a révélé qu’ils «découvrent juste comment gérer les interactions avec les médecins et les hôpitaux en ce moment», mais que maman et bébé sont tous les deux «physiquement bien».

Jackson a également déclaré qu’il avait beaucoup appris sur la parentalité de Reese Witherspoon et Kerry Washington, ses co-vedettes sur Little Fires Everywhere. “Les deux ont été incroyablement utiles, à la fois pour trouver des médecins, des OB, juste des ressources de personnes à qui parler, puis, franchement, juste donner l’exemple”, a déclaré Jackson. Il leur a également fait l’éloge de la façon dont les deux femmes parviennent à gérer leur propre entreprise et à mener une vie de famille heureuse et saine. Il ne fait aucun doute que Jackson et sa femme se tourneront vers eux pour obtenir de l’aide à l’avenir alors qu’ils se préparent à accueillir leur fille.