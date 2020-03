L’acteur légendaire Max von Sydow a-t-il remporté un Oscar avant de mourir?

Max von Sydow est peut-être mieux connu du jeune public en tant qu’acteur qui a joué le corbeau à trois yeux dans Game of Thrones et Lor San Tekka dans Star Wars: The Force Awakens. Cependant, la légendaire star suédoise – décédée le 8 mars 2020 à 90 ans – a laissé une empreinte beaucoup plus grande sur le divertissement que ces seuls crédits.

En fait, l’acteur a travaillé dans pratiquement tous les genres au cours de sa longue carrière. von Sydow a reçu des prix d’acteur à la fois à l’échelle internationale et dans des festivals de cinéma. Mais le grand acteur a-t-il reçu la plus haute distinction d’Hollywood, l’Academy Award, au cours de sa carrière? Étudions.

Max von Sydow lors d’une projection de «The BFG» | ALBERTO PIZZOLI / . via .

Max von Sydow a réalisé 11 films avec le réalisateur emblématique Ingmar Bergman

Avant de passer à cette question, commençons par le début. À seulement 20 ans, von Sydow a reçu son tout premier crédit d’écran dans le drame suédois Only a Mother de 1949. Cependant, ce n’est qu’en 1957 que l’acteur a forgé sa relation de collaboration la plus fructueuse.

Cette année-là, il a joué dans le classique du réalisateur Ingmar Bergman, The Seventh Seal. Le film met en vedette von Sydow face à la mort (Bengt Ekerot) dans un match d’échecs. Cette séquence a ensuite été parodiée dans Bill and Ted’s Bogus Journey, où les héros du titre s’affrontent contre la mort de William Sadler dans divers concours.

Après The Seventh Seal, von Sydow et Bergman continueraient à travailler ensemble sur 10 autres films. Leur dernier film était The Touch de 1971, un drame romantique avec Bibi Andersson et Elliott Gould. La production a également marqué le premier long métrage en anglais de Bergman.

Son héritage comprend une variété de rôles inoubliables

En plus de The Seventh Seal, von Sydow a joué dans une tonne de films classiques. En 1973, The Exorcist, il livre une performance mémorable en tant que père Merrin. Mais il était également connu pour apparaître dans les endroits les plus improbables. Certains fans se souviennent peut-être de son virage crapuleux dans Flash Gordon des années 1980 en tant que Ming the Merciless.

Peut-être en partie à cause de ce rôle, von Sydow s’est souvent retrouvé interprété comme des personnages sinistres. Par exemple, bien qu’il n’ait pas été crédité, l’acteur a fourni la voix du méchant de Ghostbusters II, Vigo les Carpates. Encore plus récemment, il a joué le rôle de mentor de Tom Cruise, Lamar Burgess, dans Minority Report. Surtout dans ses dernières années, von Sydow était connu pour jouer des hommes d’État plus âgés d’une sorte ou d’une autre, comme dans The Force Awakens.

Pourtant, Max von Sydow n’a jamais remporté un Oscar

Avec un travail aussi impressionnant, on pourrait supposer que l’académie a finalement décerné un Oscar à von Sydow. Hélas, l’acteur n’avait pas remporté un Oscar avant sa mort, bien qu’il s’en soit approché. En 1989, il a reçu une nomination pour le meilleur acteur pour le drame suédois Pelle le Conquérant.

Puis, en 2012, von Sydow a été acclamé par la critique et sa deuxième nomination aux Oscars pour Extremely Loud and Incredibly Close. Dans ce film, il livre un virage puissant – et silencieux -. Bien que le film ait été source de division parmi les critiques, la nomination semblait être conçue pour récompenser le travail de von Sydow plus que cette seule performance.

En tout cas, von Sydow aurait pu quitter ce monde sans avoir remporté un Oscar au préalable. Mais son héritage en tant qu’artiste reste très intact. Avec un large éventail de projets, presque tous les cinéphiles ont rencontré von Sydow à un moment ou à un autre. Et son travail ne va nulle part de sitôt. Au lieu de cela, nous imaginons que les générations futures continueront à regarder avec admiration son impressionnante masse de travail.