L’acteur Lewis Tan loue la partition “grand” et “puissante” de Benjamin Wallfisch pour le film “Mortal Kombat”

La semaine dernière, compositeur Benjamin Wallfisch (Lights Out, It, It Chapter Two) a obtenu Combat mortel les fans spéculent quand il a tweeté une image du logo emblématique de la franchise de jeux vidéo, l’épinglant en haut de sa page sans légende attachée à l’image. Il semblait que Wallfisch laissait probablement entendre qu’il était en train de marquer le film, et il semble en effet qu’il le soit.

En réponse au tweet de Wallfisch, l’acteur de Mortal Kombat Lewis Tan a répondu et a offert cette excitante allumeuse: “Ce que j’ai entendu m’a époustouflé, grandiose, puissant et cinématographique. “

Wallfisch a ensuite cité-tweeté la réponse de Tan et a déclaré qu’il marquait le film: «Merci pour les aimables paroles! Honoré d’être à bord et époustouflé par votre performance. »

Warner Bros. publiera le James Wan-produit Mortal Kombat sur 15 janvier 2021. Greg Russo a écrit le script, avec Simon McQuoid à la barre en tant que réalisateur.

Le film devrait être classé «R», avec des morts sanglantes.