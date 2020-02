L’acteur mandalorien taquine une action majeure au sabre laser pour la saison 2

La première saison de Le Mandalorien sur Disney +, bien qu’excellent à bien des égards, il manquait l’action au sabre laser de la franchise dans son ensemble, bien que selon l’acteur derrière Moff Gideon, les producteurs corrigeront cela dans le prochain chapitre.

Les modestes aventures du seul chasseur de primes mandalorien et de son adorable compagnon ont reçu une reconnaissance universelle après leurs débuts sur la plate-forme de streaming de Disney il y a quelques mois et les fans ont déjà soif de plus. Alors que les gens de Star Wars n’aiment généralement pas la nouveauté, le nouveau spectacle de Jon Favreau était une interprétation unique d’une galaxie lointaine, très éloignée et imaginait un récit plus petit où le conflit se concentrait davantage sur les dilemmes des personnages plutôt que sur une intrigue globale et ses ramifications sur le monde. Par conséquent, presque tout le monde a aimé la série malgré sa formule sans précédent par rapport aux autres médias Star Wars.

À savoir, nous avons appris assez tôt que l’action majeure du sabre laser ne ferait pas partie de The Mandalorian, mais selon Giancarlo Esposito, qui a joué Moff Gideon lors de la première saison, les producteurs ont trouvé de nombreuses opportunités épiques d’utiliser des sabres laser dans la deuxième saison.

Apparue à FAN EXPO Vancouver plus tôt ce mois-ci, la star de Better Call Saul nous a taquiné à ce sujet en disant:

“Les gars de l’accessoire se posent des questions sur moi parce que j’étais dans une sorte d’agitation et de lutte avec quelqu’un d’autre, ce que j’espère que vous apprécierez quand vous le verrez. Une action majeure, majeure, épique, épique au sabre laser qui se passe dans cette série, et je dois mentionner que je suis le seul personnage de cette première saison qui a pu être honoré d’avoir ce sabre laser. C’est donc merveilleux. »

De toute évidence, les fans ont rapidement demandé si Gideon allait affronter un Din Djarin ou un Baby Yoda brandissant un sabre laser avec son Darksaber, mais l’acteur a mis fin à cette notion, déclarant:

«Eh bien, pas question. [Laughs]», A ajouté Esposito. “Ça ne va pas arriver, bébé! Tout est possible et vous continuez à regarder. Parce que bien que le bébé ait un pouvoir incroyable, sans avoir à manier le Darksaber, je pense que le bébé est si curieux de savoir ce que c’est. Vous serez donc enthousiasmé et inspiré lorsque vous verrez la scène à laquelle je fais référence dans la saison 2, qui doit venir en octobre. Continuer de regarder.”

Il semble que ce soit tout ce que les fans vont obtenir pour le moment. Inutile de dire que nous sommes ravis de voir comment les armes mythiques des Jedi et des Sith viennent jouer un rôle dans la prochaine saison de Le Mandalorien, comme l’acteur l’a révélé ci-dessus, sera présenté en première sur Disney + en octobre 2020.