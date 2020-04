L’acteur mexicain Aarón Hernán perd la vie à 89 ans | Instagram

La nouvelle a été confirmée que l’un des grands acteurs de la télévision mexicaine Aaron Hernán il perd la vie à 89 ans.

La malheureuse nouvelle c’est devenu une tendance dans le service de micro blogging Twitter et plusieurs personnalités ont montré à travers leurs publications leurs sincères condoléances.

Outre les personnalités, les organisation d’acteurs Il a adressé ses condoléances aux proches de l’interprète.

Cela peut vous intéresser: Verónica Castro absente de la crémation de sa mère, El Guero Castro est capturée sur place

“Nous envoyons un câlin de solidarité à sa famille et à ses amis avec nos plus sincères condoléances”, a déclaré l’un des messages.

Hernán a fait ses débuts à la télévision en 1965 dans le feuilleton “Le mensonge”, a ensuite participé à plusieurs feuilletons et a gagné l’amour du public.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Le premier acteur, Aarón Hernán, est décédé à l’âge de 89 ans, se faisant remarquer à la télévision dans le feuilleton “La mentira”, au cinéma dans “Viento negro”, au théâtre dans “Elsa y Fred”; juste pour mentionner quelque chose de sa longue carrière d’acteur de télévision, de cinéma et de théâtre … DEP pic.twitter.com/tlGF3RGRHI – Adrián Ruiz V (@adrianruizv)

27 avril 2020

Le premier acteur a travaillé aux côtés d’acteurs de renom tels que Tere Velázquez, Carlos Bracho, Sergio Barrios, Julissa, Enrique Lizalde et Fanny Cano.

“Nous regrettons la mort sensible de notre C. Aarón Hernán, acteur reconnu du cinéma, du théâtre et de la télévision, dont l’engagement auprès de l’ANDA l’a amené à occuper à plusieurs reprises le Bureau de l’intérieur et de l’extérieur et du Trésor et a été secrétaire général de 1998 à 2002. DEP. “

“Televisa regrette la mort sensible du premier acteur Aarón Hernán, une figure inoubliable du cinéma, du théâtre et de la télévision. Repose en paix. “

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

C’était un total de cinquante-sept feuilletons auxquels il a participé, cinq sérievingt-six les films et neuf œuvres de théâtre.

REPOSE EN PAIX Le monde des feuilletons mexicains est en deuil. Le premier acteur Aarón Hernán est décédé (20 novembre 1930 – 26 avril 2020) Il a participé à des feuilletons tels que Love and Pride, Imperio de Cristal, Salomé, La Mentira, Alborada, entre autres. Q.D.E.P pic.twitter.com/k4kCSfYuKV – tlnovelesco (@tlnovelesco)

27 avril 2020

Aarón Hernán était secrétaire général de la A.N.D.A. (Association nationale des acteurs) en 1998, il a également travaillé dans la compagnie de théâtre de Assurance sociale.

“Repose en paix un grand acteur. J’ai travaillé avec lui sur le feuilleton Marisol. Aarón Hernán. Un excellent partenaire”, a partagé Erika Buenfil.

Lire aussi: Danna García dénonce ses voisins lorsqu’elle est agressée pour sa maladie

Merci pour tout Aarón Hernán. J’ai beaucoup appris de vous, professionnellement et personnellement. QEPD ♥ ️ pic.twitter.com/vFjhdxgOsh – Gaby Platas (@gabyplatas)

27 avril 2020

.