L’acteur Paul Resident Evil 2 est décédé à l’âge de 56 ans

Vétéran Resident Evil les fans se sont retrouvés en deuil aujourd’hui après la mort inattendue d’un contributeur bien connu de la série.

Paul Haddad, l’acteur vocal du flic recrue du RCPD Leon S. Kennedy dans l’original Resident Evil 2, a été confirmé décédé à l’âge de 56 ans dans une annonce faite par Invader Studios plus tôt dans la journée. Le développeur avait récemment collaboré avec Haddad sur le titre indépendant Daymare: 1998, lui-même un hommage aux jeux d’horreur de survie à l’ancienne sortis en septembre de l’année dernière.

Au moment de l’écriture, aucune cause officielle de la mort de Haddad n’a été fournie, bien qu’en rendant son propre hommage à l’acteur sur Twitter, Resident Evil Wiki écrit que son décès survient à la suite d’une bataille à long terme avec un cancer de la gorge de stade 3. La déclaration d’Invader Studios se lit comme suit:

Paul Haddad, notre cher ami et une icône de la communauté RE, est décédé récemment. Nous avons été vraiment honorés d’avoir la chance de rencontrer et de travailler avec un si grand homme et un brillant professionnel qu’il était. Repose en paix Paul… Tu vivras pour toujours dans nos cœurs.

La carrière d’acteur de Haddad a décollé en 1986 quand il a décroché un rôle dans la série dramatique télévisée canadienne Night Heat, bien qu’il soit surtout connu dans l’industrie du jeu pour sa performance comme l’un des personnages récurrents les plus populaires de la série Resident Evil. Outre Resident Evil 2, le seul jeu vidéo pour lequel il est crédité pour son apparition est le Daymare susmentionné, avec d’autres œuvres, y compris le travail vocal pour X-Men: The Animated Series et Mythic Warriors.

Nos pensées vont aux amis et à la famille de Haddad en ces temps difficiles et sa mémoire vivra certainement parmi Resident Evil fans d’avoir donné vie à l’un des personnages les plus aimés de la série. Qu’il repose en paix.