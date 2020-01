L’acteur Sean Whalen de “ People Under the Stairs ” rejoint le film Vampire “ Beneath Us All ”

Connu dans le monde de l’horreur pour son rôle de Roach dans The People Under the Stairs de Wes Craven, Sean Whalen, qui a également joué dans Tammy et le T-Rex, Hatchet III et 3 from Hell, a signé pour jouer dans le prochain film de vampire Sous nous tous, Rapports sur les délais.

«Le film suit Julie, joué par Angelina Danielle Cama, une enfant en famille d’accueil en route pour son 18e anniversaire. Elle trouve un objet enterré dans les bois avec quelque chose d’indicible à l’intérieur. »

“Whalen joue Todd, le beau-père de Julie, qui a des problèmes de jeu.”

Brett Miller a écrit le script et Harley Wallen (Abstruse) dirige.