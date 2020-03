L’acteur Superman Henry Cavill partage la mise à jour de l’auto-quarantaine du coronavirus

L’acteur de Superman Henry Cavill a partagé un post Instagram effronté pour offrir aux fans une mise à jour sur son auto-quarantaine pendant l’épidémie de coronavirus.

Tout comme la plupart du monde, l’acteur de Superman Henry Cavill est actuellement en quarantaine en raison de l’épidémie de coronavirus. Malheureusement comme nous, Henry Cavill ne peut pas travailler à la maison parce que c’est un acteur qui a besoin d’un scénario, de décors, de co-stars et d’une caméra pour le filmer. Alors que beaucoup peuvent se vautrer dans l’ennui à cause de la quarantaine des coronavirus, Henry Cavill a décidé de perfectionner ses compétences en boulangerie.

Plus tôt cette semaine, l’acteur de Superman Henry Cavill a pris Instagram pour partager une photo d’un morceau de charge qu’il avait cuit. Avec autant de temps passé à la maison, nous sommes heureux que Cavill utilise son énergie pour créer des pâtisseries au lieu de devenir fou. Vous pouvez consulter son article ci-dessous.

Malheureusement, nous ne sommes pas des experts en pain donc nous ne pouvons pas dire exactement quel type de pain l’acteur de Superman a cuit. L’ennui d’Henry Cavill à la maison doit résulter de son projet actuel The Witcher suspendant sa production de la saison deux en raison de l’épidémie de coronavirus. Le tournage du projet fantastique Netflix de l’acteur de Superman reprendra probablement une fois que l’épidémie de coronavirus sera tempérée dans le monde entier.

Que pensez-vous de la miche de pain de l’acteur Superman Henry Cavill? Comment se passe votre auto-quarantaine pendant le coronavirus? Faites le nous savoir dans la section “Commentaires!

Source: Henry Cavill