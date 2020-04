L’acteur SVU Christopher Meloni marié?

Qu’est-ce que Christopher Meloni, grand et sombre, jusqu’à récemment? Depuis qu’il a quitté son rôle principal dans le drame policier de longue date Law & Order: SVU, en 2011, Meloni est resté occupé. Il est apparu dans un large éventail de productions télévisées, en tant qu’invité et star.

Les crédits les plus récents de Meloni incluent le rôle principal dans la comédie dramatique décalée Happy !, un rôle récurrent en tant que méchant commandant George Winslow dans le thriller de science-fiction The Handmaid’s Tale, et un rôle régulier en tant que Don Wild dans la comédie dramatique britannique Maxx. Il a également fourni les voix du commissaire Gordon et de quelques personnages moins savoureux dans la série animée pour adultes Harley Quinn.

Un look costaud et costaud combiné à un charisme facile

Christopher Meloni | Daniel Zuchnik / WireImage / .

La moitié italienne, la moitié québécoise (canadienne-française) Meloni a occupé divers emplois avant de devenir comédienne. Ceux-ci comprenaient un travailleur de la construction, un videur, un barman et un entraîneur personnel. C’est une bonne chose qu’il ait été aussi musclé que charismatique!

Meloni est surtout connu pour son rôle de détective Elliot Stabler sur la loi et l’ordre: SVU. Alors que le détective Stabler avait une femme et des enfants, les fans peuvent se demander si l’acteur a trouvé l’amour dans la vraie vie.

Meloni est marié avec des adolescents

En fait, l’acteur est marié à l’amour de sa vie, Doris Sherman Williams, depuis 1995. C’est bien avant Law & Order: SVU a fait ses débuts et un engagement à long terme selon les normes hollywoodiennes.

Ils ont deux enfants, Sophia Eva Pietra Meloni et Dante Amadeo Meloni. Sophie est née en mars 2001 suivie de Dante en janvier 2004. Le couple est aussi très ami avec Law & Order: Mariska Hargitay, co-star de la SVU, l’actrice est la marraine de leur fille Sophia.

Comment les tourtereaux se sont rencontrés et se sont mariés



Meloni a été frappé dès que sa future épouse s’est installée sur le tournage de sa série HBO. Elle conduisait une moto et portait des lunettes de soleil rétro avec des cheveux courts, une blonde décolorée. Quelque chose dans le combo lui faisait battre le cœur.

Elle était créatrice de production alors qu’il commençait à peine sa carrière d’acteur. Malheureusement pour Meloni, Williams avait déjà un petit ami à l’époque et n’en cherchait pas un nouveau. Ils se sont rencontrés à nouveau quelques années plus tard, mais cette fois Meloni a été impliqué avec quelqu’un d’autre. Ce ne fut que quelques années plus tard qu’ils furent tous deux libres de poursuivre l’étincelle qu’ils ressentirent ce jour fatidique en 1989.

Ils se sont mariés lors d’un mariage sur le thème médiéval sur une plage de Malibu le 1er juillet 1995. En tant que créatrice de production occupée, la nouvelle mariée (qui porte son deuxième prénom Sherman) a dû se précipiter pour l’aéroport immédiatement après la cérémonie. Elle et son mari nouvellement créé avaient juste assez de temps pour quelques coups de tequila avant de partir pour Miami. Il a peut-être eu un début brusque, mais leur mariage dure depuis des décennies.

Chez soi à New York

Comme le couple a travaillé sur des côtes opposées, ils ont passé beaucoup de premières années de leur mariage très éloignés. Une chose qui les a aidés à rester connectés est leur engagement à ne jamais passer plus de trois semaines les uns des autres. Cet engagement est probablement ce qui a maintenu leur mariage (et leur amour) fort malgré la solitude inévitable.

Après la naissance de Sophia, le couple a conclu que c’était assez et a décidé de s’installer à New York. Ils ont commencé à vivre leur style de vie à New York dans un appartement à SoHo, puis ont déménagé dans un appartement au 60e étage donnant sur Central Park. Sherman Meloni est allé travailler sur leur nouvel appartement de 3 000 pieds carrés et a utilisé ses compétences en conception de production pour en faire une maison digne d’une diffusion dans Architectural Digest. Comme elle l’a dit, “Enfin, nous avons trouvé un endroit où nous ne sommes pas pressés de bouger.” Nous sommes sûrs que son mari est d’accord!