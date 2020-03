L’acteur Terminator Michael Biehn rejoint la saison 2 de “The Mandalorian”

Le tournage de la deuxième saison de “The Mandalorian” est terminé et selon “Making Star Wars”, l’acteur de Terminator Michael Biehn, est en vedette dans la série.

On sait peu de choses sur le rôle qu’il joue, sauf que “Il joue un chasseur de primes du passé de The Mando.” Le personnage peut donc être un ami ou un ennemi.

Michael Biehn est apparu dans de nombreux films et émissions au cours de sa carrière, notamment Aliens, The Terminator, Law & Order et plus encore.

Il a également été révélé que Bill Burr reviendra également pour la deuxième saison. Bill a joué le rôle du chasseur de primes, Mayfield, qui a fait équipe avec “The Mandalorian” lors de la première saison, avant d’être laissé en prison par Mando.

La deuxième saison de «The Mandalorian» devrait arriver sur Disney + en octobre, avec le retour de Pedro Pascal, Gina Carano, Carl Weathers et Giancarlo Esposito, ainsi que de Sasha Banks et Rosario Dawson, qui rejoignent également la série.

