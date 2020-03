L’acteur TROS ne croit pas que J. J. Abrams ait été coupé

L’acteur de Star Wars: The Rise of Skywalker et collaborateur de longue date de J. J. Abrams, Greg Grunberg, ne pense pas qu’il existe une autre coupe du film.

Star Wars: The Rise of Skywalker était sans doute le film le plus conflictuel de la trilogie suivante. Alors que le film a gagné bien plus de 1 milliard de dollars au box-office mondial, il a rencontré un accueil mitigé de la part des critiques et des fans. Une critique généralement acceptée, cependant, était que le film semblait pressé, entassant beaucoup trop dans un temps d’exécution relativement limité.

Cela a amené certains fans de Star Wars à théoriser que Disney a fait sa propre coupe alternative du film sans le consentement de J.J. Abrams. Semblable à la sortie du mouvement Snyder Cut pour Justice League, un certain nombre de fans ont émis l’hypothèse qu’il existe une coupe alternative du film et ont souhaité que Disney le libère. Mais il y en a dans le casting et l’équipe qui ne croient pas qu’une telle coupe existe.

Lors d’une récente interview avec The Hollywood Reporter, l’acteur de Star Wars: The Rise of Skywalker, Greg Grunberg, a pesé sur la théorie de la coupe de J.J.Abrams. Dans le film, Greg Grunberg a joué le pilote de la Résistance Snap Wexley et avait déjà joué dans d’autres projets JJ Abrams tels que Felicity, Alias, Mission: Impossible III, Lost, Star Trek et Super 8. Lors de la discussion sur la coupe JJ Abrams, il ne semblait pas y avoir de vérité ni de pression pour couper les choses:

«Je suis complètement honnête ici, mais pas une seule fois il ne m’a jamais dit qu’il y avait une pression sur lui pour couper les choses. Personnellement, je ne pense pas qu’il y ait de vérité là-dessus, et je serais surpris s’il y avait un «J.J. couper. “Chaque film passe par une série de coupures; c’est juste sa nature. Je n’y adhère pas du tout. “

Que pensez-vous tous des commentaires de Greg Grunberg? Pensez-vous que Disney a caché une coupe secrète de J. J. Abrams de Star Wars: The Rise of Skywalker? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis officiel de Star Wars: The Rise of Skywalker:

Lucasfilm et le réalisateur JJ Abrams unissent à nouveau leurs forces pour emmener les téléspectateurs dans un voyage épique dans une galaxie lointaine, très lointaine avec Star Wars: The Rise of Skywalker, la conclusion fascinante de la saga séminal Skywalker, où de nouvelles légendes naîtront et la finale la bataille pour la liberté est encore à venir.

Réalisé par JJ Abrams, Star Wars: The Rise of Skywalker met en vedette Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd, Naomi Ackie, Richard E. Grant , Keri Russell, Mark Hamill, Anthony Daniels, Ian McDiarmid et Billy Dee Williams. Carrie Fisher apparaîtra en tant que général Leia Organa grâce à l’utilisation de séquences inédites tournées pour Star Wars: The Force Awakens et The Last Jedi.

Star Wars: The Rise of Skywalker est maintenant disponible sur Digitial HD et sortira sur 4K Ultra HD, Blu-Ray et DVD le 31 mars.

