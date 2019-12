L'acteur vocal de Star Wars pense que Palpatine a créé Anakin

Le débat en cours sur les véritables origines d'Anakin Skywalker a trouvé un nouveau développement surprenant dans une récente paire de tweets de Guerres des étoiles acteur de voix Sam Witwer.

Bien que de nombreux fans aient longtemps supposé que la naissance d'Anakin était un miracle de la Force, une série de panneaux de la bande dessinée de Dark Vador a répandu la rumeur plus tôt cette année qu'un certain Sheev Palpatine avait contribué à la création de son futur apprenti.

Dans la bande dessinée, nous voyons ce qui semble être Palpatine utilisant son pouvoir pour manipuler le développement d'Anakin à l'intérieur de sa mère Shmi, faisant de Sheev la chose la plus proche que le jeune Skywalker avait d'un père biologique.

En regardant ces panneaux dans le contexte de la bande dessinée, cependant, les fans sceptiques ont fait valoir que la séquence est plus une représentation de ce qui, selon Anakin, aurait pu se produire que de ce qui s'est réellement passé. Et bien sûr, il y a quelques jours à peine, Matt Martin, membre du Lucasfilm Story Group, a confirmé via les réseaux sociaux que les panneaux étaient uniquement destinés à montrer ce que le personnage imaginait.

Mais alors que certains fans auraient pris les commentaires de Martin comme le dernier mot sur la question, il semble que les théoriciens aient maintenant un nouvel allié de premier plan chez Sam Witwer. Sur Twitter, l'acteur responsable de la voix de Maul dans The Clone Wars et Solo: A Star Wars Story avait ceci à dire:

«Palpatine était très probablement responsable de la naissance d'Anakin.

Venez à moi groupe d'histoire.

Et joyeux Noël! "

Bien qu'un intervenant ait rapidement fait remarquer que Martin avait déjà mis fin à cette théorie, Witwer a collé à ses armes, répondant:

«Et je ne suis pas d'accord avec lui. George l'a mis dans son film. :] "

En effet, George Lucas a mis cette torsion dans une première ébauche de Revenge of the Sith, bien que le film ne le confirme jamais de toute façon. C'est peut-être une question qu'il vaut mieux laisser aux fans de décider par eux-mêmes, bien que Disney aime beaucoup sauter autour du Guerres des étoiles chronologie de leurs différents projets, il n’est pas impensable que nous ayons un jour une réponse officielle.