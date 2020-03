L’activité paranormale 7 ramène l’écrivain Christopher Landon – / Film

Christopher Landon, qui a écrit Activité paranormale 2 à 5 (et réalisé 5 aussi) revient dans la franchise pour dessiner le nouveau film – le septième de la série. On ne sait pas grand-chose de Paranormal Activity 7, mais il est prudent de supposer que le film impliquera des images trouvées et des choses qui se passeront la nuit. Il est actuellement prévu 19 mars 2021 date de sortie.

Lors d’une interview avec The Evolution of Horror, Blumhouse head honcho Jason Blum a laissé tomber les nouvelles suivantes concernant l’activité paranormale 7:

«Nous faisons une nouvelle activité paranormale. Nous avons Chris Landon, qui a écrit presque tous, il a dirigé l’un d’eux, il est vraiment le showrunner de l’activité paranormale. série, et il arrive avec Paranormal Activity 7. Ce n’est pas le titre du film, mais c’est la septième Paranormal Activity. “

Landon a écrit Paranormal Activity 2, 3, 4, et la cinquième entrée, Paranormal Activity: The Marked Ones, qu’il a également dirigée. Landon a également réalisé les deux films Happy Death Day et a réalisé le deuxième, Happy Death Day 2U. Il a également à l’horizon un film d’horreur avec échange de corps. Avec ses antécédents éprouvés avec Blumhouse, le ramener à écrire ce nouveau film Paranormal Activity est certainement logique (bien que je serais personnellement beaucoup plus excité s’il réalisait un nouveau film Happy Death Day à la place).

Paranormal Activity est le film qui a plus ou moins mis Blumhouse sur la carte, et Blumhouse n’a fait que grandir et devenir plus puissant depuis lors. En tant que franchise, la série est… d’accord. Le premier film tient le coup, et j’ai un faible pour la partie 2. Mais la mythologie de la franchise a commencé à se compliquer inutilement au fil du temps, et l’entrée la plus récente – Paranormal Activity: The Ghost Dimension 2015 – était plutôt mauvaise.

Alors, y a-t-il vraiment un ectoplasme dans le réservoir pour cette série? Je dirais qu’un nouveau départ – celui qui abandonne toute la mythologie des autres films et ramène les choses à l’essentiel – serait probablement la décision la plus sage ici. Mais c’est juste mon humble avis! Faites ce que vous pensez être le mieux, Christopher Landon.

