L’actrice aveugle Ellie Wallwork étonne les fans de Call the Midwife avec une apparence inspirante – HITC

Appelez la sage-femme est toujours un spectacle plein de compassion, de cœur et de dilemmes moraux et le quatrième épisode de cette semaine n’était pas différent.

Alors que BBC One’s Call the Midwife peut être essentiellement destiné à aider à faire naître des bébés dans le monde, la série se penche également sur les histoires derrière les futurs parents et leur vie compliquée et troublée.

C’est sans doute là que le spectacle prospère le plus, nous donnant des histoires extrêmement personnelles et émotionnelles qui ne manquent jamais d’inspirer ou de laisser un œil sec dans la maison.

Le cœur et la compassion de ceux de Nonnatus House sont pleinement exposés au cours de ces histoires et pour les fans qui regardent l’épisode 7, nous avons eu droit à un véritable humdinger grâce à l’introduction de l’actrice Ellie Wallwork âgée de 20 ans en tant que personnage Marion Irmsby.

Appelez la sage-femme épisode 7

L’épisode 7 de la neuvième série de Call the Midwife suit principalement le scénario de Marion Irmsby, une future mère aveugle déterminée à élever son enfant de manière indépendante.

Alors que les infirmières de Nonnatus House sont aussi encourageantes que possible, la sœur de Marion, Beryl, n’est pas convaincue qu’elle est capable d’élever un enfant et menace de faire appel à des services sociaux pour lui enlever les mains de Marion.

Lorsque le bébé est né, il devient rapidement clair que Marion aura du mal à prendre soin de l’enfant et doit apprendre à accepter de l’aide afin que son nouveau-né puisse survivre et s’épanouir.

Présentation d’Ellie Wallwork

Le rôle de Marion Irmsby dans Appel de la sage-femme est l’actrice âgée de 20 ans, malvoyante Ellie Wallwork.

Sa carrière d’actrice a commencé en 2012 lorsqu’elle est apparue dans le film Imagine et depuis lors, elle a continué à apparaître dans une multitude de rôles notables, dont le plus connu est sans doute venu dans la série de Doctor Who de 2018 où elle est apparue dans l’avant-dernier épisode de la série 11, It Takes You Away.

Son apparition récente dans la série 9 de Call the Midwife, quant à elle, est en fait sa deuxième fois dans la série car elle a également eu un rôle mineur dans l’épisode 4 de la série 2 en 2013.

Des fans pleins de louanges après une apparition inspirante

Les fans de Call the Midwife apprécient souvent beaucoup la manière dont la série décrit des scénarios délicats, mais le septième épisode de cette semaine semble avoir très bien fonctionné.

Non seulement l’histoire de Marion a été louée pour son sujet, mais aussi la performance d’Ellie Wallwork, qui brille absolument dans l’épisode, a également été très appréciée.

Les fans n’ont pas mis longtemps à se rendre sur les réseaux sociaux pour donner leur avis sur l’épisode.

Un fan sur Twitter a commenté: «Je pensais que c’était une histoire fantastique et vous avez si bien joué Marion. Je pense que la BBC mérite des éloges, non seulement pour souligner les problèmes auxquels les personnes VI ont dû faire face (hier et aujourd’hui), mais aussi pour avoir choisi de véritables acteurs VI. Bien joué.”

Un autre a ajouté: «Merci pour vos performances puissantes et véridiques. Il restera longtemps dans ma mémoire. »

Pendant ce temps, Ellie Wallwork elle-même a publié un fil sur Twitter exprimant sa joie devant la réaction positive à l’épisode et à son personnage ainsi que la nécessité d’une représentation plus handicapée dans l’industrie du théâtre.

La neuvième série de Call the Midwife s’est terminée le dimanche 23 février à 20 h sur BBC One, tandis que chaque épisode de Call the Midwife sorti à ce jour est disponible en streaming sur BBC iPlayer.

