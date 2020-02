L’actrice Brie Larson dit que ces 4 habitudes changeront votre corps sans régime

Bien que ces habitudes soient simples et faciles à appliquer, elles changent complètement votre vie.

20 février 2020

La célèbre actrice hollywoodienne Brie Larson, après avoir obtenu le rôle de Captain Marvel a complètement transformé sa vie, ce n’est pas qu’avant d’atterrir dans la franchise de super-héros, elle ne prenait pas soin de son corps, mais assure qu’elle a commencé à remarquer de meilleurs résultats dans son corps Avec ces 4 conseils.

Petit-déjeuner céleri tous les jours: Victoria Beckham, Kim Kardashian, Kylie Jenner, Ariadne Ariles et maintenant Brie Larson, le jus de céleri est devenu la nouvelle eau tempérée au citron et de plus en plus de célébrités recommandent de le boire au réveil.

Se concentrer sur la récupération après l’entraînement: Brie souligne également l’importance de récupérer les muscles après une séance d’entraînement intense et fait de la thérapie infrarouge. “Je ne l’utilise que dans les muscles endoloris et cela fait fondre la tension et les plaies très rapides, c’est comme la magie Je le jure », a déclaré l’actrice.

Manger une pomme tous les jours: “une pomme par jour éloigne le médecin”, ce dicton est très courant pour les gens et cela signifie simplement que prendre ce fruit tous les jours est très bon pour la santé.

Dormez mieux: pour l’obtenir, même lorsque vous travaillez ou voyagez d’un bout à l’autre du monde, le Californien recommande les masques pour les yeux car ils bloquent la lumière et vous permettent de faire une sieste n’importe où.

