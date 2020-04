L’actrice Cecilia Romo sa vie pourrait être en danger, elle est hospitalisée en cas d’urgence | Instagram

Grâce aux réseaux sociaux, la nouvelle inquiétante de l’actrice a été publiée Cecilia Romo qui a apparemment été transféré à l’hôpital en cas d’urgence après un test positif pour coronavirus.

Après avoir appris les résultats, elle a été immédiatement emmenée dans un hôpital au Mexique pour être traitée comme ils le soulignent, l’actrice a des problèmes de santé et craint de se compliquer en contractant ce dangereux virus.

Sa propre fille Claudia González Edelman Il leur a demandé de prier pour sa mère et a regretté qu’il ne puisse pas être à ses côtés pour le moment car elle réside actuellement à New York.

Donc, à travers un groupe de réseaux sociaux, Claudia, sa fille, a partagé un message:

Veuillez demander la prière pour ma maman qui est hospitalisée pour Covid-19. Il a des poumons délicats et une arythmie. Je n’ai jamais demandé quoi que ce soit à ce groupe, mais maintenant mon cœur me fait mal d’être à New York et de ne pas pouvoir voyager ou être proche, a-t-il déclaré.

Il convient de mentionner que la fille du premier comédienne Elle travaille en tant que Directrice Marketing au Global Fund, une institution internationale qui investit des fonds pour lutter contre la tuberculose et le paludisme.

L’actrice Cecilia Romo Il a participé à divers projets sur et en dehors du petit écran.

Certains de ses projets dans télévision est apparu, “Silvia Pinal … devant vous”, “Le deuxième air”, “Chaînes d’amertume”, “Vivre au mauvais moment”, “Si Dieu me prend la vie” “Je vous jure que je vous aime”, “Voici la Chilindrina “, entre autres.

De la même manière, certains acteurs ont également été membres fonctionne comme La cage de las locas ou Bonjour, Mame, Molière et Dolly!.

Maman est une femme extraordinaire. Une actrice qui est en ce moment dans un roman. Une femme combattante et une âme très sage nommée Cecilia Romo. Veuillez demander une prière “, a ajouté sa fille dans le message.

