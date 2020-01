L’actrice d’Anathema Device est prête pour de grandes choses en 2020 – HITC

Good Omens est rempli à ras bord de grands acteurs, mais que savons-nous de la star d’Anathema Adria Ajorna?

Good Omens, on peut le dire sans risque, est une émission de télévision pas comme les autres.

Basé sur le roman du même nom de 1990 de Terry Pratchett et du créateur de la série Neil Gaiman, Good Omens regorge de bizarreries étranges et merveilleuses que seules leurs histoires peuvent contenir.

Prenez le troisième épisode et le plus récent de la série, par exemple, où le générique d’ouverture ne roule pas avant 30 minutes.

Non seulement cela, mais Good Omens a réussi à rassembler un casting d’acteurs qui rendraient la plupart des films hollywoodiens jaloux avec des goûts de David Tennant, Michael Sheen, Jon Hamm, Frances McDormand et une foule d’autres grands noms.

Un nom que beaucoup ne connaissent peut-être pas trop, cependant, est Adria Ajorna qui assume le rôle d’Anathema Device dans la série.

Découvrez l’appareil Anathema de Good Omens

Nous rencontrons Anathema Device dans le deuxième épisode de Good Omens, intitulé The Book.

Nous apprenons que son personnage est le descendant d’une sorcière du XVIe siècle qui a écrit un livre prophétisant la venue de l’antéchrist et comment découvrir où il se trouve.

Le livre est transmis à travers la famille de la sorcière jusqu’à ce qu’il finisse entre les mains d’Anathema Device qui l’utilise pour traquer le méchant antichrist.

Cependant et tout à fait par hasard, elle est heurtée par la voiture de Crowley et Arizaphale et la paire propose de la ramener chez elle. Étourdi et confus, Anathema laisse le livre dans la voiture, donnant à Arizaphale et Crowley la connaissance de l’endroit où trouver l’antéchrist.

Présentation d’Adria Ajorna

Anathema Device est joué dans Good Omens par l’actrice portoricaine Adria Ajorna.

L’actrice de 27 ans est née à San Juan, la capitale de Puerto Pico, mais a déménagé à Mexico où elle a vécu jusqu’à l’âge de 12 ans.

Le père d’Adria, Ricardo Arjona, est un auteur-compositeur-interprète guatémaltèque et l’un des musiciens latino-américains les plus titrés de tous les temps.

L’inspiration de Ricardo est claire car, après avoir vécu à Miami pendant six ans, Adria a déménagé seule à New York à l’âge de 18 ans.

Tout en travaillant comme serveuse, Adria a étudié le théâtre au Lee Strasberg Theatre and Film Institute qui compte des diplômés prestigieux tels que Alec Baldwin, Laura Dern, Chris Evans, Angelina Jolie, John Voight et bien d’autres encore.

Dans quoi d’autre Adria Ajorna était-elle?

Deux ans après son arrivée à New York, Adria a obtenu son premier rôle dans un court métrage de 2012 du nom de Loss.

Cela a été suivi en 2014 par son premier rôle télévisé approprié qui est venu dans Inoubliable.

Suite à cela, l’actrice de 27 ans est apparue dans un peu moins de 20 rôles avec ses plus grandes apparitions à ce jour dans Pacific Rim: Uprising, True Detective, Emerald City et elle a même eu une voix agissant rôle sur le jeu vidéo Fortnite.

Adria est prévu pour de grandes choses en 2020 avec des rôles dans les prochains films Morbius et Sweet Girl.

Good Omens, quant à lui, continue sur BBC One le mercredi 5 février avec les trois premiers épisodes disponibles à regarder sur BBC iPlayer. Alternativement, la série complète est disponible en streaming sur Amazon Prime Video.

